CNN сообщила о попытке США ликвидировать главаря "Аль-Каиды" в Йемене

Военные США нанесли удар по позициям террористической группировки "Аль-Каида на Аравийском полуострове" (запрещена в РФ) в Йемене. Целью атаки был главарь группировки Касим Аль-Райми, сообщает CNN, ссылаясь на источник в Пентагоне.

По его данным, сейчас Вашингтон пытается выяснить, удалось ли ликвидировать Аль-Райми. Для этого используются различные методы, в том числе мониторинг соцсетей и мессенджеров. Телекомпания отмечает, что в минобороны и Центральном разведывательном управлении от комментариев по этому вопросу отказались, пишет РИА Новости.

Напомним, в 2018 году ВВС США уничтожили в Ливии одного из лидеров запрещенной в РФ "Аль-Каиды". В результате бомбежки был убит Муса абу-Дауд - главарь группировки на территории так называемого исламского Магриба. Он занимался вербовкой новых членов, осуществлял финансовую, техническую и логистическую поддержку операций "Аль-Каиды" в регионе.