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Цукерберг заявил о готовности разозлить многих людей контентом

Текст:   Виктория Чернышева
01.02.2020,  
16:29
Фото: AP Photo/Mark Lennihan Фото: AP Photo/Mark Lennihan
Фото: AP Photo/Mark Lennihan

Глава Facebook Марк Цукерберг выступил с громким заявлением на саммите на Silicon Slopes в Солт-Лейк-Сити. Он заявил, что компания выступит за свободу слова в отношении выражения мнений пользователей и обеспечит надежное шифрование данных на своих сервисах.

Такие принципы в Facebook намерены отстаивать в любом случае, нравится это кому-то или нет.

Фото: Reuters
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"Это новый подход, и я думаю, что он разозлит многих людей. Но, честно говоря, старый подход тоже бесил многих, поэтому нужно попробовать что-то другое", - приводит слова Цукерберга телеканал CNBC.

В конце 2019 года Facebook подвергся резкой критике за разрешение политикам публиковать ложную информацию в платных рекламных объявлениях в социальной сети. Демонстранты опротестовали это решение у офиса компании в Менло-Парке в Калифорнии. Другие соцсети вообще отказались от политической рекламы.

Цукерберг заявил, что будет бороться за свободу слова, хоть это "такая спорная вещь". "Для того, чтобы доверять, люди должны знать, за что ты стоишь", - пояснил он свою позицию.

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