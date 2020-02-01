Депутат Рады посоветовал пенсионерке продать пса для оплаты коммуналки

Депутат Верховной Рады от фракции "Слуга народа" Евгений Брагар посоветовал пенсионерке продать собаку, чтобы рассчитаться за коммунальные услуги.

В эфире телепрограммы "Голос народа" на телеканале "112 Украина" пенсионерка поинтересовалась, как прожить на пенсию в 80 долларов и при этом оплачивать коммунальные услуги, превышающие размер пенсии даже при наличии субсидии.

На это депутат, как ему казалось с юмором, посоветовал гражданке продать собаку, если она чего-то стоит, на погашение долгов. "Если собака во дворе, элитной породы, то она может ее продать в любой момент и спокойно себе оплатить", - ответил, не моргнув глазом, деятель пропрезидентской партии "Слуга народа".

По оценкам экономистов, на Украине с 2020 года продолжат дорожать коммунальные тарифы, и в отдельных регионах они могут вырасти на 50 процентов. Министерство экономики предупреждало о введении рыночных тарифов на ЖКХ. При этом цены на воду, тепло и электроэнергию будут отличаться по регионам. В Киеве тарифы значительно повышаться не будут, но в провинции ситуация выглядит наиболее сложной. Напомним, введение рыночных цен на энергоресуры является одним из требований МВФ для представления Киеву очередного транша финансовой помощи.