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01.02.2020 01:36
Рубрика: Власть

Два Ту-160 выполнили плановый полет над Баренцевым и Норвежским морями

Два стратегических ракетоносца Ту-160 Воздушно-космических сил России совершили плановый полет над нейтральными водами акваторий Баренцева, Норвежского морей и Северного Ледовитого океана.

Фото: Марина Лысцева / ТАСС
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Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ, отметив, что продолжительность полетного задания составила более 16 часов. Во время полета экипажи самолетов выполнили дозаправку топливом в воздухе.

В сообщении российского военного ведомства подчеркивается, что подобные полеты выполняются в строгом соответствии с Международными правилами использования воздушного пространства.

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Власть Безопасность Армия Правительство Минобороны Воздушно-космические силы (ВКС)

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