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01.02.2020 12:21
Рубрика: Культура

Гарри Стайлз представил второй сольный альбом без группы One Direction

Текст: Александр Алексеев
Иногда артистам даже помогает их "звездная болезнь". Знаменитые группы на пике славы нередко уходили в творческие отпуска. Bon Jovi, Eagles, Blur, Kiss, Cars, Duran, Duran, а еще Emerson, Lake & Palmer и Yes, многие другие. Также и наши: "Неприкасаемые", "АукцЫон", "Моральный кодекс"… Прославившись и прилично заработав все вместе, они старались доказывать, что каждый из музыкантов что-то стоит и поодиночке.
Фото: REUTERS/Isabel Infantes Фото: REUTERS/Isabel Infantes
Фото: REUTERS/Isabel Infantes

Вот и английский One Direction - самый успешный английский бойз-бэнд "десятых годов" - тоже продолжает бессрочные каникулы. Его участники могли бы пропасть в безвестности, но тот, кто точно выстроил тактику - в итоге не прогадал. Первым прославился кудесник чувственных фальцетов Зейн Малик, предложивший свои вокальные возможности хит-мейкеру Sia, хмурой и уставшей от сотрудничества с капризными Рианной и Дженнифер Лопес. Охотно спел с Тейлор Свифт и Ники Минаж, всегда замечавших певучих и не шаблонных красавчиков, но лучшим хитом оказался все-таки Dusk Till Dawn, исполненный вместе с Sia… Наверняка споет и еще с какими знаменитыми артистками, такой метод достижения успеха - беспроигрышный. Но, конечно, Гарри Стайлзу, несколько лет конкурировавшему с Зейном в One Direction, этот путь уже не подходил - хотя бы из гордости, самоуважения и не желания повторяться…

Фото: @billieeilish/ instagram.com
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Кто бы мог подумать, что он - улыбчивый, дружелюбный и компанейский, вечно миривший всех в One Direction, напротив, предпочтет все делать один? И уже в первом альбоме значительно отойдет от поп-музыки и задорно смешает брит-поп, глэм, фолк и нео-романтику в духе Элтона Джона? А в итоге баллада Sign of the Times ("Знамение времени") станет № 1 в хит-параде Великобритании, согнав с вершины надолго обосновавшегося там Эда Ширана.

И вот теперь Гарри Стайлз выпустил второй альбом Fine Line, с уже заметно изменившимися музыкальными пристрастиями. Певец и гитарист увлекся позитивным танцевальным фанком в духе 70-х, стилями электро-поп, светлыми вокальными гармониям и красивыми проигрышами на акустической шестиструнке - контрапунктом к сочным компьютерным тембрам. К тому же и написал такую замечательную песню, как Treat People With Kindness ("Относись к людям с добротой"). После чего огромная аудитория и поняла: именно таких слов, в качестве девиза и столь отважных мелодий - утешения или ободрения, и не хватало современному шоу-бизнесу. Главный хит с нового диска Adore You набрал уже рекордные 21 миллион просмотров. И, кажется, это еще не предел.

Фото: EPA-EFE/SANDER KONING
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Жаль только, что в Fine Line нет уже такой стадионной баллады, как Sign of the Times, исчезли ритмы хлесткого и немного горделивого рок-н-ролла... Зато эпизодически появляется чарующая меланхолия, обволакивающий атмосферный звук и влекущие поп-гармонии, пылко драпированные то флером ориентальности и величия, как в хите Cherry, где звучит даже ситар, а то и пылкими интонациями раннего диско и фанка группы Bee Gees или подпевками в духе традиционного госпел-хора, что сегодня в трендах шоу-бизнеса. Все эти столь разные песни приятны, комфортны, мелодичны, хотя порой и избыточно приторны. Зато снова доказывают, что Гарри Стайлз - первоклассный певец, сноровисто и не банально смешивающий разные музыкальные стили и веяния переменчивой моды 70-90-х годов и наших дней. Тем интереснее ждать его новых экспериментов и песен.

Кстати

Гарри Стайлз объявил, что впервые приедет на гастроли в Россию. Его московский концерт 3 июня как раз и завершит европейский тур в поддержку альбома Fine Line.

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