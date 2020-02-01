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01.02.2020 10:45
Рубрика: Спорт

Глава UFC: Второй бой Нурмагемедова и Макгрегора состоится осенью

Текст: Максим Домчев
Глава UFC Дана Уайт заявил, что Конор Макгрегор проведет бой против победителя поединка между Хабибом Нурмагомедовым и Тони Фергюсоном. Ответный поединок россиянина и ирландца должен состояться осенью 2020 года.

О желании провести такой поединка Дана Уайт рассказал сразу после победного боя Макгрегора с Дональдом Серроне, который прошел в январе. Сейчас в интервью ESPN он подтвердил свои слова.

Фото: AP Photo/John Locher
Появилось видео нокаута Серроне в поединке с Макгрегором

"Хабиб в апреле дерется с Тони в Бруклине. Победитель этого боя встретится с Макгрегором, - заявил он. - Макгрегор не хочет ждать, но я не знаю, какой еще бой может иметь для него такой смысл. После боя Нурмагомедова и Фергюсона начнется Рамадан, так что будем ждать его окончания. Так что речь идет об осени. Сентябрь, октябрь или ноябрь".

Первая встреча Макгрегора и Нурмагомедова состоялась осенью 2018 года. И тогда россиянин победил своего соперника удушающим приемом. После этого ирландец постоянно вызывает россиянина на бой, но Нурмагомедов отказывается от встречи с Макгрегором.

Спорт Виды спорта Единоборства и силовые виды Чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов

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