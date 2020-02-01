Япония намерена сбросить в море 1,2 миллиона тонн радиоактивной воды

Власти Японии могут принять решение о сбросе в море в самое ближайшее время воды из поврежденной японской АЭС Фукусима. Как сообщает немецкая газета Die Welt, в пятницу японское министерство промышленности рекомендовало утилизировать таким образом 1,2 миллиона тонн воды вместо того, чтобы позволить ей испариться.

По оценке японских властей, постоянное хранение воды в резервуарах больше не представляется возможным. В ближайшие недели правительство Японии на специальном заседании продолжит обсуждение данного предложения.

Дело в том, что оператор поврежденной АЭС компания Tepco медленно исчерпывает свои складские мощности, и ее резервуары, отмечают эксперты, будут способны работать только до лета 2022 года.

Спустя почти девять лет после аварий в трех активных зонах реактора на АЭС "Фукусима" в результате цунами вопрос утилизации и захоронения радиоактивной воды остается главной нерешенной проблемой для компании-оператора и властей страны. Часть воды использовалась для охлаждения поврежденных реакторов, часть ушла в подземные воды. Вместе с тем, рыбаки и жители опасаются ущерба окружающей среде, если сотни тысяч тонн радиоактивной воды попадут в море.

В Tepco тем временем уверяют, все 62 радиоактивных элемента, содержащиеся в воде, могут быть удалены из нее посредством ультрасовременных технологий очищения до такой степени, что они больше не будут вредны для человека. Единственное, отмечают в компании, это не относится к тритию, который в небольших количествах все же остается после очищения. В Tepco уверяют, что тритий, который также регулярно выделяется на других атомных электростанциях, будет безвреден для здоровья человека.