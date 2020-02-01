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01.02.2020 15:26
Рубрика: Общество
Проект: Наука

Психологи выяснили, как повысить обучаемость школьников на 30 процентов

Текст: Майя Бирюкова
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Присутствие во время процесса обучения и последующего сна одного и того же специфического запаха может улучшить усвоение нового материала примерно на 30 процентов. К такому выводу пришли ученые из Университета Фрайбурга (Германия), участниками исследования которых стали немецкие школьники.

Эксперимент проводился с учениками двух шестых классов самой обычной школы, возраст ребят на тот момент был 11-12 лет. Половину из них случайным образом отобрали в контрольную группу, а другую - в тестовую. Первые изучали английский как обычно, а вторых ученые попросили поставить ароматические палочки с запахом розы на свои столы дома во время изучения новых слов, а также на прикроватные тумбочки ночью. В дальнейшем ароматические палочки также использовались во время теста по лексике в школе. Результаты сравнивались с испытаниями, когда во время одной или нескольких фаз ароматические палочки не использовались вовсе.

Фото: Михаил Метцель / ТАСС
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- Учащиеся продемонстрировали повышение успешности обучения примерно на 30 процентов, если ароматические палочки использовались как во время фазы обучения, так и во время сна, - отметила ведущий автор исследования Франциска Нейман.

Отметим, что влияние ароматов на способность запоминать новую информацию было доказано учеными еще в 2007 году. Тогда стало известно, что присутствие одного и того же запаха во время обучения, а затем во время фазы медленного сна улучшает консолидацию памяти и повышает шансы, что новые знания из кратковременной памяти попадут в долговременную. Ценность нынешнего исследования заключается в том, что оно было проведено в бытовых условиях, а не в лаборатории. Также ученые показали, что не обязательно ждать определенной фазы сна (а ее наступление можно точно определить только с помощью измерения мозговой активности).

При этом запах розы в данном случае, судя по всему, не является чем-то определяющим. Улучшения работы памяти можно добиться и с другими ароматами, не обязательно даже, чтобы они были приятны. Главное - возникающие в процессе обучения ассоциации, которые затем реактивируются во время сна.

Более подробно с результатами исследования можно познакомиться в статье, опубликованной в журнале Scientific Reports.

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