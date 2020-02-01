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01.02.2020 02:38
Рубрика: Власть

Косачев оценил последствия выхода Великобритании из Евросоюза

Текст: Константин Косачев (председатель Комитета по международным делам в Совете Федерации)
В Москве глубокая ночь. В Брюсселе-Лондонском полночь. То, о чем давно грезили сторонники выхода Великобритании из Евросоюза, наконец свершилось - в 11 вечера по Гринвичу и в 2 часа ночи по Москве "брекзит" состоялся.
Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС
Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС

Несомненно, это успех сторонников независимости Британии, в который, на самом деле, мало кто верил. Сначала поговаривали, что это лишь элемент торга с Брюсселем, хотя Лондон и так выбил себе массу преференций и привилегий. Затем были сомнения в том, что идею поддержат сами подданные британской короны. Наконец, Евросоюз всячески намекал, что выход из тесных "еврообъятий" может оказаться посложнее, чем вход. И уж точно это недешевое удовольствие, как, впрочем, в принципе сам суверенитет в нынешнем мире.

Фото: EPA-EFE/NEIL HALL
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Но прежде чем говорить о прямых последствиях нынешнего события (а их пока не так много, ведь до конца года будет переходный период), нужно отметить, может быть, самый главный эффект - психологический. Для гордых бритов, это, несомненно, ощущение независимости от чьего-либо диктата (то есть сама необходимость подчиняться общим правилам наравне с кем-то еще). Но не будем забывать и про другую сторону - Евросоюз, а также всех тех, кто в него стремится.

Европейский проект представляют как союз свободных и независимых государств, изначально подаваемый как некая ойкумена для любого европейского государства. Некий отдельно взятый "конец истории", вожделенная цель для любого народа, достичь которой можно только путем бесконечных "экзаменов", "реформ" (то есть подстройки национальных систем государства и права, экономики и стандартов, под чужие нормы без малейшей гарантии быть взятыми в ЕС) и исполнения прочих предписаний "сверхчеловеков" из Брюсселя. Во всяком случае, в этом и была "мягкая сила" Евросоюза с весьма жесткими последствиями: ради этого происходят госперевороты, убивают людей, зачищают информационное и политическое пространство, ссорятся с вековыми партнерами и ломают экономику.

И вот в одночасье все это вдруг ставится под сомнение: если раньше вхождение в ЕС считалось воплощением "многовекового стремления" очередного народа к независимости (абсурд, но люди на том же "евромайдане" искренне так считали), то Британия одним махом опровергла этот тезис. Или ЕС, или независимость, читай - суверенитет и право самим распоряжаться своей судьбой и кривизной своих огурцов - вот что значит "брекзит", в переводе на общечеловеческий.

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И это, несомненно, удар по европейской мечте и по "мягкой силе" ЕС, хотя понятно, что вечно дотационные постсоциалистические государства пока и думать не думают о выходе из комфортного союза, где за них все решают "старшие братья" в Брюсселе. Однако прецедент создан, и он опасен именно как прецедент.

Помимо психологического эффекта, есть и прямые потери для ЕС - от численных (66 млн жителей) до экономических - уйдет важный "донор" и 15% общего ВВП.

Политически также будут немедленные перемены - британцы выйдут из всех структур Евросоюза, исчезнут флаги, Европарламент покинут 73 депутата, включая 29 депутатов от Партии брекзита.

Фото: Matthew Horwood/Getty Images
Монета в честь Brexit моментально стала нумизматической редкостью

Многих волновала проблема проживания граждан стран ЕС (а это более 3,5 млн чел), но тут как раз решение найдено - достаточно будет до середины 2021 года подать онлайн простое по форме ходатайство о статусе жителя и приложить документы, подтверждающие проживание в Британии до 31 декабря 2020 года.

Чем все обернется для России? Большинство экспертов склоняется к тому, что двусторонние отношения вряд ли улучшатся, поскольку и в евроструктурах британцы традиционно были в числе наших жестких критиков, особенно после инцидента со Скрипалями. А уж теперь, мол, и подавно Лондон примет более жесткие меры к России даже по сравнению с Брюссельскими.

Однако я бы не спешил с однозначными прогнозами, особенно вдолгую. Да, наши отношения сейчас на одной из самых низших точек в истории. И вряд ли пока есть точки опоры для их улучшения. Но несколько моментов для осмысления есть.

Фото: REUTERS
Можно ли считать Brexit возможностью для развития отношений двух стран

Нам всегда проще строить отношения именно с суверенными государствами. Которым не нужно постоянно подчиняться общей дисциплине. Российско-британские связи могут и провалиться после брекзита, но однажды они точно так же могут стать и более лучшими, чем с Америкой или Евросоюзом. Просто потому, что Британия будет руководствоваться при их построении преимущественно собственными интересами. А я не вижу объективно, почему сотрудничество с Россией должно им противоречить. Но при этом Великобритании больше не нужно будет оглядываться на бесконечные фобии стран Балтии или Польши, что сейчас тяжеленной "гирей" висит на любых попытках разумных сил Брюсселе хоть как-то исправить ситуацию в контактах с Россией.

Кстати, в Европе уже пошли разговоры о том, что однажды англичане увидят в ЕС попросту своего конкурента, как это отчасти увидели и в США. И, мол, не возникнет ли вдруг когда-то "антиеэсовская коалиция" США, Великобритании и России, хотя сегодня даже само такое предположение кажется безумным?...

Источник: официальная страница сенатора Константина Косачева в Facebook.

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