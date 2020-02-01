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01.02.2020 16:06
Рубрика: Спорт

"Локомотив" по пенальти уступил "Партизану" на турнире в Катаре

Текст: Илья Соболев (Доха)

В катарской Дохе стартовал межсезонный турнир под эгидой телеканала "Матч Премьер". В первой игре московский "Локомотив" встречался с сербским "Партизаном". Основное время закончилось вничью 1:1, а в серии пенальти точнее оказались сербы.

Фото: Анар Мовсумов/ РИА Новости
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"Железнодорожники" с первых минут выставили практически боевой состав. Из тех, кто редко прежде появлялись на поле, можно было отметить голкипера Антона Коченкова и защитника Станислава Магкеева. Чувствовалось, что последний нервничал: уже в дебюте встречи он провалился по центру, но Садик Умар, обыграв вратаря, не попал в пустые ворота.

Уже на 18-й минуте наставнику "Локомотива" Юрию Семину пришлось делать замену. Травму получил Антон Миранчук, которого даже пришлось отвезти в больницу. Вместо него на поле вышел Жоау Мариу.

Постепенно "Локо" наладил комбинационную игру, и на 30-й минуте Эдер красиво замкнул прострел с фланга. Правда, через четыре минуты, старый знакомый, экс-хавбек ЦСКА Зоран Тошич восстановил равновесие в счете. Во втором тайме Семин практически полностью обновил состав, а голов больше не последовало. А в серии пенальти, положенной по регламенту турнира в случае ничьей в основное время, лучше оказались сербы.

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