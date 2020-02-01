Лондон посчитал себя свободным для заключения новых торговых соглашений

После выхода из Евросоюза, который состоялся в ночь на первое февраля, Лондон посчитал себя свободным для заключения торговых соглашений с зарубежными странами. Однако в Брюсселе напомнили, что вначале необходимо завершить "развод" с ЕС. К подписанию сторон подлежат тысячи страниц нормативных документов, пишет газета The Telegraph.

"С завтрашнего дня Великобритания сможет начать торговые переговоры со странами по всему миру с целью обеспечить 80 процентов товарооборота за счет заключения соглашений о зоне свободной торговли (FTA) в ближайшие три года, - цитирует издание высокопоставленного чиновника в офисе премьера Бориса Джонсона.

Представитель Даунинг-стрит пояснил, что кабинет министров обсудил будущую торговую повестку дня, которая включает в себя поиск соглашения с ЕС по канадскому варианту. Однако Брюссель настроен пессимистично и ясно дал ясно понять, что Британии придется принять худшие условия торговли, нежели она была бы членом ЕС.

"Мы хотим иметь наилучшие возможные отношения с Соединенным Королевством, но они никогда не будут такими же хорошими, как членство в ЕС", - полагает председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Лейен. Со своей стороны, старший министр кабинета Майкл Гоув признал, что Лондон и Брюссель должны приложить немалые усилия для поиска компромиссов.

Напомним, после официального выхода Великобритании из Евросоюза 1 февраля вступил в силу переходный период, который продлится 11 месяцев - до 31 декабря 2020 года. До этого времени британцы по-прежнему будут в составе единого рынка и в таможенном союзе с ЕС. На территории страны пока продолжат действовать правила ЕС.