Минтранс просит россиян не ездить в Китай без крайней необходимости

Минтранс советует жителям России не ехать в Китай без острой необходимости. Об этом говорится в сообщении ведомства.

"Если вы еще не вылетели в КНР из Российской Федерации, настоятельно рекомендуем не делать этого без крайней необходимости. Если вы приняли решение об отказе от поездки, российскими авиакомпаниями будет осуществлен возврат стоимости авиабилета", - сообщает Минтранс.

С 1 февраля 2020 года регулярное авиасообщение между Россией и Китаем прекращено. Это касается в том числе коммерческих рейсов отечественных перевозчиков и авиакомпаний из КНР.

Исключение составляют регулярные рейсы между российской столицей и Пекином, Шанхаем, Гуанчжоу и Гонконгом.

В связи с переводом рейсов российских авиаперевозчиков с регулярной основы на чартерную, возможны изменения в расписании полетов, предупреждают в Минтрансе.

Всемирная организация здравоохранения признала вспышку коронавируса чрезвычайной ситуацией. По последним данным, в Китае им заражены уже более 9 тысяч человек. Отдельные случаи зафиксированы и в других странах, включая Россию.

Важно

При попадании в экстренную ситуацию на территории КНР россиянам советуют обращаться в посольство Российской Федерации в Китае.

+86 170 0081 4519 - по вопросам, связанным с эпидемиологической ситуацией в КНР;

+86 185 1866 4933 - экстренные случаи (ситуации, связанные с угрозой жизни, здоровью и безопасности граждан России в КНР).