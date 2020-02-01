Минтранс просит россиян не ездить в Китай без крайней необходимости

"Если вы еще не вылетели в КНР из Российской Федерации, настоятельно рекомендуем не делать этого без крайней необходимости. Если вы приняли решение об отказе от поездки, российскими авиакомпаниями будет осуществлен возврат стоимости авиабилета", - сообщает Минтранс.
С 1 февраля 2020 года регулярное авиасообщение между Россией и Китаем прекращено. Это касается в том числе коммерческих рейсов отечественных перевозчиков и авиакомпаний из КНР.
Исключение составляют регулярные рейсы между российской столицей и Пекином, Шанхаем, Гуанчжоу и Гонконгом.
В связи с переводом рейсов российских авиаперевозчиков с регулярной основы на чартерную, возможны изменения в расписании полетов, предупреждают в Минтрансе.
Всемирная организация здравоохранения признала вспышку коронавируса чрезвычайной ситуацией. По последним данным, в Китае им заражены уже более 9 тысяч человек. Отдельные случаи зафиксированы и в других странах, включая Россию.
Важно
При попадании в экстренную ситуацию на территории КНР россиянам советуют обращаться в посольство Российской Федерации в Китае.
+86 170 0081 4519 - по вопросам, связанным с эпидемиологической ситуацией в КНР;
+86 185 1866 4933 - экстренные случаи (ситуации, связанные с угрозой жизни, здоровью и безопасности граждан России в КНР).