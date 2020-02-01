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01.02.2020 12:20
Рубрика: Общество

На эскизный проект станции "Луна-28" планируется выделить 594 млн рублей

Текст: Наталия Ячменникова

"Роскосмос" планирует выделить 594 миллиона рублей на эскизный проект станции "Луна-28", которой предстоит привезти лунный грунт на Землю, следует из материалов на сайте госзакупок, сообщает РИА Новости.

По планам, запуск лунной посадочной станции "Луна-28" ("Луна-Грунт") с космодрома Восточный с помощью ракеты-носителя "Ангара-А5" с разгонным блоком ДМ-03 намечается в 2027 году. Станции предстоит совершить посадку на южном полюсе Луны, взять образцы лунного грунта в замороженном виде и возвратить их на Землю в специальной капсуле.

Фото: iStock
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На эскизный проект намечается выделить 594,2 миллиона рублей, в том числе 27,1 миллиона рублей в 2021 году и 17,1 в 2022 году. В октябре 2019 года руководитель отдела ядерной планетологии Института космических исследований РАН Игорь Митрофанов сообщил, что "Луна-28" может доставить на Землю от двух до четырех килограммов образцов лунного грунта. Всего станция возьмет десять образцов лунного грунта на глубине до одного метра, масса каждого из них составит 150 граммов.

Ученые ожидают, что в каждом образце будет содержаться до восьми граммов воды в замороженном состоянии.

Между тем, новый российский корабль "Орел" должен совершить пилотируемый облет Луны в 2029 году. Это следует из презентации первого заместителя главы "Роскосмоса" Юрия Урличича на Академических чтениях по космонавтике памяти С. П. Королева.

Так, на 2028 год планируется беспилотный облет Луны кораблем "Орел", в 2029 году - пилотируемый облет и отработка пилотируемой стыковки корабля с лунным взлетно-посадочным комплексом. Также на 2029 год планируется отправить автоматический луноход.

Фото: REUTERS
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В презентации упоминается российская лунная программа, в рамках которой планируется несколько миссий - "Луна-Глоб" (2021 год), орбитальный аппарат "Луна - ресурс-1" (2024 год), посадочный аппарат "Луна - Ресурс-1" (2025 год), "Луна-Грунт" (2028 год).

Первый испытательный запуск корабля "Орел" (ранее назывался "Федерация") должен состояться в 2023 году, его первый беспилотный полет к Международной космической станции (МКС) - в 2024-м, а пилотируемый полет на станцию - в 2025-м.

Академические чтения по космонавтике памяти С. П. Королева прошли в МГТУ им. Н. Э. Баумана. В них приняли участие специалисты космической отрасли, а также студенты профильных вузов.

Общество Космос Правительство "Роскосмос"

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