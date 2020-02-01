На Украине отключили третий энергоблок Ровенской АЭС

В ночь на субботу произошло отключение от энергосети третьего энергоблока Ровенской атомной электростанции (РАЭС). Причины инцидента уточняются, сообщает "Энергоатом".

По данным ведомства, в 02:24 по местному времени произошло отключение энергоблока №3. Реакторная установка используется на 35 процентов от номинальной мощности. Радиационный фон на АЭС и прилегающей территории - в пределах действующих норм.

Ранее с третьим энергоблоком Ровенской АЭС уже возникали проблемы. Так, 18 января 2019 года он был отключен от энергосети из-за неполадок, однако их быстро устранили. В апреле прошлого года пожар на этом энергоблоке послужил причиной его отключения.

А 22 декабря 2018 года от энергосети отключался энергоблок № 1. Это произошло из-за неправильного сигнала автоматической защиты в зоне реакторной установки.

Напомним, Ровенская атомная электростанция расположена на северо-западе Ровенской области Украины. На РАЭС эксплуатируются четыре энергоблока суммарной мощностью 2835 МВт.