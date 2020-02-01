Новости

В Забайкалье отменили занятия в школах из-за гриппа и ОРВИ 08:56
Больной коронавирусом в Забайкалье пошел на поправку 08:53
В Нижнем Новгороде пьяный водитель сбил детей на пешеходном переходе 08:50
Кардиологи назвали неожиданный симптом близкого сердечного приступа 08:45
На Украине отключили третий энергоблок Ровенской АЭС 08:40
Овечкин прокомментировал выход на восьмое место в списке снайперов НХЛ 08:28
Президент Казахстана заявил о символичности визита премьер-министра РФ 08:17
Малкин набрал три очка и помог "Питтсбургу" обыграть "Филадельфию" 08:07
Восстановившийся после травмы Панарин привел к победе Рейнджерс" 07:45
Овечкин вышел на восьмое место в списке лучших снайперов НХЛ 07:14
КНДР усилит меры безопасности в отношении дипмиссий из-за коронавируса 06:59
В Волгограде внучке красноармейца вручили медаль "За отвагу" 06:46
С 1 февраля упрощен въезд иностранцев на Дальний Восток по электронной визе 06:15
Сирийская армия нашла западное оружие у боевиков в Идлибе 06:03
Пушков назвал "чисто польской фантазией" требования Польши на репарации от РФ 05:38
Овечкин догнал Мессье в списке лучших снайперов в истории НХЛ 05:30
Власти Мексики вывезут своих студентов из КНР из-за угрозы коронавируса 05:20
В Якутии замерзли насмерть мужчина и приехавший на его похороны дядя 05:17
Сенат США назначил дату итогового голосования по импичменту Трампа 04:42
В Японии потерпел крушение полицейский вертолет 04:38
В Забайкалье заболевший коронавирусом гражданин КНР уже выздоравливает 04:24
CNN сообщила о попытке США ликвидировать главаря "Аль-Каиды" в Йемене 03:58
Брошенные отцом в Шереметьево дети прилетели в Хабаровск 03:55
Великобритания официально вышла из состава Евросоюза 03:26
Жертвами коронавируса в Китае уже стали 259 человек 03:13
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Какие невероятные открытия могут произойти в 2020 году
Какие невероятные открытия могут произойти в 2020 году
"РГ" объявляет о запуске 20-го Пушкинского конкурса для педагогов-русистов
"РГ" объявляет о запуске 20-го Пушкинского конкурса для педагогов-русистов
Задайте вопрос министру иностранных дел России Сергею Лаврову
Задайте вопрос министру иностранных дел России Сергею Лаврову
01.02.2020 08:40
Рубрика: В мире

На Украине отключили третий энергоблок Ровенской АЭС

Текст: Александр Саможнев

В ночь на субботу произошло отключение от энергосети третьего энергоблока Ровенской атомной электростанции (РАЭС). Причины инцидента уточняются, сообщает "Энергоатом".

Охлаждающая жидкость вытекла из защитной системы на АЭС "Фукусима-1"

По данным ведомства, в 02:24 по местному времени произошло отключение энергоблока №3. Реакторная установка используется на 35 процентов от номинальной мощности. Радиационный фон на АЭС и прилегающей территории - в пределах действующих норм.

Ранее с третьим энергоблоком Ровенской АЭС уже возникали проблемы. Так, 18 января 2019 года он был отключен от энергосети из-за неполадок, однако их быстро устранили. В апреле прошлого года пожар на этом энергоблоке послужил причиной его отключения.

Российские АЭС установили рекорд по выработке электроэнергии

А 22 декабря 2018 года от энергосети отключался энергоблок № 1. Это произошло из-за неправильного сигнала автоматической защиты в зоне реакторной установки.

Напомним, Ровенская атомная электростанция расположена на северо-западе Ровенской области Украины. На РАЭС эксплуатируются четыре энергоблока суммарной мощностью 2835 МВт.

В мире экс-СССР Украина

Главное сегодня

В Забайкалье заболевший коронавирусом гражданин КНР уже выздоравливает
Великобритания официально вышла из состава Евросоюза
Пушков назвал "чисто польской фантазией" требования Польши на репарации от РФ
Сирийская армия нашла западное оружие у боевиков в Идлибе
Овечкин вышел на восьмое место в списке лучших снайперов НХЛ
В мире
В мире
Власти Китая заговорили о мутации коронавируса и глобальной эпидемии
Как польские политики оскорбили память погибших при освобождении Варшавы красноармейцев