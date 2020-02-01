Оппозиционный лидер: Мило Джуканович намерено "поджигает" Балканы

Президент Черногории Мило Джуканович, защищая наркокартели и свои личные интересы, провоцирует этнические столкновения в стране и тем самым рискует "поджечь" все Балканы, считает глава "Движения за перемены" и один из лидеров оппозиционного "Демократического фронта" Небойша Медоевич.

"Я в течение многих лет предупреждал мировых лидеров о том, что Джуканович, защищая наркокартели и свои личные интересы, провоцирует этнические столкновения в стране и тем самым может "поджечь" все Балканы, - рассказал политик в интервью изданию "Глас Српске". - И он это сделает, если его не остановить. Я верю, что настало время, когда кто-то из Берлина, Вашингтона или Лондона возьмется за этого криминального спрута, чтобы Черногория вырвалась из пасти коррупции и криминала".

Медоевич обратил внимание на то, что черногорцы сейчас живут в мафиозном и частном государстве. "Черногория - это сейчас балканская Колумбия и страна, которая является источником нестабильности в регионе, - указал он. - Годами на наших просторах функционирует, как я ее люблю называть, - балканская конфедерация криминала. Это самый мощный европейский наркокартель, который ввозит тонны кокаина из Латинской Америки и распространяет его по всей Европе. Офис этого картеля в Черногории. Мировые спецслужбы знают об этом, но до сегодняшнего дня они снисходительно смотрели на это. Но Джуканович сейчас стал серьезной проблемой и очень скоро может дойти до его снятия с власти. Я уверен, что Вашингтон из-за связей с мексиканским и колумбийским наркокартелями в ближайшее время "обозначит" Джукановича в качестве персоны, представляющей угрозу американской национальной безопасности".

По данным главы "Движения за перемены", президент Черногории связан и с влиятельными банковскими кругами, которые тесно сотрудничают с Ватиканом. "Они борются против православия и всех тех, кто отстаивает традиционные ценности, - считает политик. - К счастью, Европа возвращается к этим ценностям, что можно сегодня наблюдать в Италии, Венгрии, Австрии. Даже американский лидер Дональд Трамп отмечает, что будущее не за глобалистами, а за патриотами. Лояльность Западу и НАТО помогала избегать Джукановичу уголовной ответственности. Но он больше не настолько нужен Западу, а в этих западных государствах все больше о нем пишут, как о преступнике и диктаторе".

Между тем боснийский эксперт в области безопасности Джевад Галияшевич в своем авторском тексте "Гитлер из нашего переулка" так охарактеризовал ситуацию в Черногории: "Олигархия Джукановича сегодня ясно представляет собой сочетание уникального наследия османской тирании, квазиимперской австро-венгерской идентичности, коммунистического высокомерия и безбожия, а также "авангарда" НАТО, о чем все должны молчать, и молча умирать".

Напомним, что в Черногории в эти дни заметно накалилась обстановка. В стране прошли самые массовые за всю историю существования этого балканского государства акции протеста в поддержку Сербской Православной Церкви (СПЦ) с требованиями отмены дискриминационного закона "О свободе вероисповедания и убеждений и правовом положении религиозных общин". В ответ власти начали проводить силовые акции в отношении оппонентов, арестовывать журналистов и лидеров сопротивления. При этом все это, по словам оппозиции, делается под четким руководством экспертов Североатлантического альянса, прибывших в страну для противостояния вымышленным российским гибридным атакам.