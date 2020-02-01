Физики вычислили, почему люди совершают ошибки и делают глупости

Почему человеку свойственно ошибаться? Почему ошибки, и подчас нелепые, совершают даже умные и умудренные опытом люди, который делают неправильный выбор, даже если знают о его негативных последствиях?

Ученые китайского университета науки и технологий нашли ответ на эти вопросы. Они применили законы квантовой механики - к слову, всегда безошибочно работавшие при объяснении причин многих физических явлений - к такой области знаний как психология и алгоритмы поведения человека.

Основываясь на методе кнута и пряника - в науке он называется классическим подкрепляющим обучением, ученые провели свои исследования. "Классическое подкрепляющее обучение широко применяется в нейробиологии и психологии; однако квантовое подкрепляющее обучение, которое демонстрирует превосходную производительность в компьютерном моделировании, никогда не было эмпирически проверено на человеческом процессе принятия решений", - отметили сами исследователи в начале своего обзора в Nature.

Итак, если подчинить алгоритм принятия решений законам квантовой механики, то человек непременно столкнется с таким понятием как неопределенность, существующей в квантовой вселенной. То есть человек, стоящий перед выбором, не может до конца просчитать результат своего выбора. В такой ситуации он выбирает путь, который, по его мнению, приведет к успеху, и движет его мысль "а вдруг что-то получится".

Ахиллесова пята кроется в том, что при выборе человек отталкивается от предполагаемой награды ("пряника"), а не наказания ("кнута").