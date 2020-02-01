Овечкин догнал Мессье в списке лучших снайперов в истории НХЛ

Капитан "Вашингтона" Александр Овечкин в матче против "Оттавы" забросил 694-ю в карьере шайбу и догнал занимающего восьмое место в истории НХЛ легендарного нападающего Марка Мессье.

Это событие произошло во втором периоде матча "Оттава" - "Вашингтон", который в настоящее время еще продолжается. Во втором периоде при счете 2:1 в пользу "Вашингтона" Овечкин в третий раз зажег красный свет за воротами хозяев.

Теперь на счету россиянина 694 шайбы в матчах регулярного чемпионата НХЛ и он поднялся на восьмую строчку, которую теперь делит с прославленным нападающим "Эдмонтона", "Рейндерс" и "Ванкувера" Марком Мессье. Впереди Майк Гартнер, который забросил 708 шайб.

После того, как Овечкин опередил по голам идущего десятым Стива Айзермана, канадец пожелал россиянину догнать и обогнать лидирующего с 894 заброшенными шайбами Уэйна Гретцки, а также попросил пригласить его на вечеринку в честь этого события.