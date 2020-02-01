Новости

Пушков назвал "чисто польской фантазией" требования Польши на репарации от РФ 05:38
Овечкин догнал Мессье в списке лучших снайперов в истории НХЛ 05:30
Власти Мексики вывезут своих студентов из КНР из-за угрозы коронавируса 05:20
В Якутии замерзли насмерть мужчина и приехавший на его похороны дядя 05:17
Сенат США назначил дату итогового голосования по импичменту Трампа 04:42
В Японии потерпел крушение полицейский вертолет 04:38
В Забайкалье заболевший коронавирусом гражданин КНР уже выздоравливает 04:24
CNN сообщила о попытке США ликвидировать главаря "Аль-Каиды" в Йемене 03:58
Брошенные отцом в Шереметьево дети прилетели в Хабаровск 03:55
Великобритания официально вышла из состава Евросоюза 03:26
Жертвами коронавируса в Китае уже стали 259 человек 03:13
Российские авиакомпании смогут летать в Китай в чартерном режиме 03:05
Трамп отменил запрет на использование противопехотных мин 02:03
В Испании подтвержден первый случай коронавируса 02:00
Два Ту-160 выполнили плановый полет над Баренцевым и Норвежским морями 01:36
США временно запретят въезд в страну недавно побывавшим в КНР иностранцам 01:10
ProtonMail удалил аккаунты, рассылавшие в РФ письма о "минировании" 01:01
"Великое возвращение Америки" станет темой ежегодного послания Трампа 00:43
Зеленский предложил американскому бизнесу разработку шельфа Черного моря 00:42
США ограничат поездки в страну граждан Киргизии и пяти других государств 00:19
Moody's: Для экономики коронавирус может быть опаснее кризиса 2008 года 00:19
Двоюродный брат Хабиба Нурмагомедова подписал контракт с UFC 31.01.2020
У боевиков в Сирии найдено оружие западного производства 31.01.2020
Польша купит у США 32 истребителя-бомбардировщика F-35 31.01.2020
Захарова призвала польского политика "перестать шаромыжничать" 31.01.2020
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Какие невероятные открытия могут произойти в 2020 году
Какие невероятные открытия могут произойти в 2020 году
"РГ" объявляет о запуске 20-го Пушкинского конкурса для педагогов-русистов
"РГ" объявляет о запуске 20-го Пушкинского конкурса для педагогов-русистов
Задайте вопрос министру иностранных дел России Сергею Лаврову
Задайте вопрос министру иностранных дел России Сергею Лаврову
01.02.2020 05:30
Рубрика: Спорт

Овечкин догнал Мессье в списке лучших снайперов в истории НХЛ

Текст: Максим Домчев
Капитан "Вашингтона" Александр Овечкин в матче против "Оттавы" забросил 694-ю в карьере шайбу и догнал занимающего восьмое место в истории НХЛ легендарного нападающего Марка Мессье.
Фото: REUTERS/Geoff Burke Фото: REUTERS/Geoff Burke
Фото: REUTERS/Geoff Burke

Это событие произошло во втором периоде матча "Оттава" - "Вашингтон", который в настоящее время еще продолжается. Во втором периоде при счете 2:1 в пользу "Вашингтона" Овечкин в третий раз зажег красный свет за воротами хозяев.

Фото: Geoff Burke-USA TODAY Sports/ Reuters
Овечкин вышел на лед под 24-м номером в память о Брайанте

Теперь на счету россиянина 694 шайбы в матчах регулярного чемпионата НХЛ и он поднялся на восьмую строчку, которую теперь делит с прославленным нападающим "Эдмонтона", "Рейндерс" и "Ванкувера" Марком Мессье. Впереди Майк Гартнер, который забросил 708 шайб.

После того, как Овечкин опередил по голам идущего десятым Стива Айзермана, канадец пожелал россиянину догнать и обогнать лидирующего с 894 заброшенными шайбами Уэйна Гретцки, а также попросил пригласить его на вечеринку в честь этого события.

Спорт Хоккей Александр Овечкин

Главное сегодня

Владимир Путин предложил КНР помощь в борьбе с коронавирусом
Высокопоставленный сотрудник ГУУР МВД арестован за взятку до конца марта
Появилось видео с места взрыва на заводе в Орловской области
Министр Новак: Коронавирус может понизить мировой спрос на нефть
Facebook и Twitter в России грозят многомиллионные штрафы
Футбол
Футбол
СМИ: Кокорин намерен расторгнуть контракт с "Зенитом" и уехать в Европу
Соцсети
Соцсети
Роналду стал первым человеком, собравшим 200 млн подписчиков в Instagram