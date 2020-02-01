Овечкин вышел на восьмое место в списке лучших снайперов НХЛ

Дубль российского нападающего "Вашингтона" Александра Овечкина в матче против "Оттавы" вывел его на восьмое место в списке лучших снайперов НХЛ.

В ночь на субботу по московскому времени Александр Овечкин догнал и обогнал очередную легенду НХЛ. На этот раз жертвой результативности россиянина стал Марк Мессье. Игравший в "Эдмонтоне", "Рейнджерс" и "Ванкувере" канадский форвард вынужден уступить россиянину восьмое место в списке лучших снайперов лиги.

"Вашингтон" начал гостевой матч против "Оттавы" как дома. На ворота канадского клуба обрушился град бросков и в какой-то момент "Кэпиталз" по этому показателю вели 12:1. Сложилось впечатление, что партнеры делали все для того, чтобы отличился именно Овечкин, который перед этой игрой отставал от Мессье всего на одну шайбу.

Однако открыл счет не Овечкин. Отличился Ти Джей Оши. Второй гол гостей в первом периоде записал на свой счет россиянин Евгений Кузнецов, прервавший продолжительную серию без голов. После перерыва хозяева немного пришли в себя и сократили отставание в счете после броска Криса Тирни. Но в середине второй 20-минутки Овечкин все же забил, сравнявшись с Мессье по голам. Тома Шабо снова сократил отставание до минимума.

В третьем периоде Карл Хагелин в меньшинстве сделал счет 2:4, но почти сразу Артем Анисимов в большинстве в трети раз в матче зажег красный свет за воротами голкипера гостей Ильи Самсонова. Канадский клуб пошел отыгрываться и пропустил еще. В большинстве забил Овечкин, для которого эта шайба стала 695-й в карьере. И он вышел на чистое восьмое место, опередив Мессье на один гол. Теперь впереди Майк Гартнер, который в регулярных чемпионатах забросил 708 шайб.