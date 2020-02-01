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01.02.2020 14:57
Рубрика: Власть

Песков назвал способ эвакуации граждан России из Китая

Текст: Кира Латухина
Президент Владимир Путин распорядился привлечь авиацию Воздушно-космических сил РФ к эвакуации граждан России из Китая.

"По приказу президента России, Верховного главнокомандующего Владимира Путина к эвакуации российских граждан из районов Китая, наиболее пораженных коронавирусом, будут привлечены самолеты ВКС России, которые начнут выполнять рейсы уже сегодня", - заявил информагентствам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Сегодня посольство РФ в КНР объявило, что занимается подготовкой к эвакуации российских граждан из Уханя и провинции Хубэй. По официальным данным, в регионе эвакуации находится 341 российский гражданин.

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