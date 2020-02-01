Почта ускорила доставку писем из Москвы в крупные города

Управление Роскомнадзора по Центральному федеральному округу подвело итоги работы по контролю сроков пересылки "Почтой России" письменной корреспонденции.

Результаты показали улучшение сроков пересылки письменной корреспонденции по внутриобластному потоку (Москва - Московская область): в IV квартале 60,19% отправлений доходили в срок, что на 3,3% лучше показателей предыдущего квартала, уточняется в сообщении Роскомнадзора.

Показатель пересылки письменной корреспонденции между Москвой, городами федерального значения и административными центрами субъектов Российской Федерации (межобластной поток) в контрольные сроки также улучшился по сравнению с III кварталом 2019 года на 12,71% и составил 69,45%.

Кроме того, повысились результаты прохождения письменной корреспонденции, пересылаемой между городами федерального значения и административными центрами субъектов Российской Федерации. Около 89% отправлений доходили вовремя (+1% по сравнению с предыдущим кварталом).

Повышение показателей связано, как с вводом в эксплуатацию нового логистического центра "Внуково-2", так и с оптимизацией маршрутов направления и закупкой дополнительной техники, в том числе автомобилей, указывают в Роскомназоре.