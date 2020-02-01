Психологи доказали, что симпатии важнее для женщин, чем для мужчин

Исследователи провели эксперимент, в котором участвовали несколько групп - чисто женская, смешанная и исключительно мужская, сообщает The Economic Yournal. Им задали несколько игровых задач, где важна была командная работа.

Интересно, что к наиболее высоким результатам пришел коллектив, где были взаимные симпатии. В женской группе, при условии, что участницы не симпатизировали друг другу, эффективность взаимодействия оказалась самой низкой. Хотя бы потому, что при отсутствии положительных эмоций при общении люди не стремились обращаться друг к другу, в том числе и по деловым вопросам. О какой же тогда эффективности работы может идти речь.

При этом в мужской группе даже при абсолютно индифферентном отношении участников друг к другу и даже полном отсутствии симпатии мужчины продолжали ровно общаться, сотрудничали по общим вопросам, и способность нравиться или не нравиться никак не сказалась на результатах их действий.

Также высокие результаты показала смешанная группа, поскольку столь активного неприятия коллег, как в группе женщин, здесь не было. Ученые делают вывод о важности фактора симпатии, который предполагает новый взгляд на гендерные различия на рынке труда.

"Взаимное расположение для женщин играет важную роль во всех социальных взаимодействиях, в то время как для мужчин это значимо только в том случае, если они взаимодействуют с противоположным полом", - отметил ведущий автор исследования Леони Герхардс.