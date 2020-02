Пушков назвал "чисто польской фантазией" требования Польши на репарации от РФ

Член Совета Федерации Алексей Пушков назвал "чисто польской фантазией" требования Польши на репарации от России. Об этом он заявил на своей страничке в Twitter. По словам Пушкова, подобное право польской стороны требовать репарации у России является "безоговорочным" только для Варшавы. Он подчеркнул, что такое требование не признается нигде в мире, кроме как в самой Польше "ни с оговорками, ни без". Как отметил российский сенатор, оно является "чисто польской фантазией", которая не имеет никакого отношения к международному праву. "Шансы: ниже нуля (less than zero)", - заключил Алексей Пушков.

Напомним, что ранее заместитель министра иностранных дел Польши Павел Яблонский в интервью Radio Zet сказал, что Варшава имеет полное право потребовать с Москвы репарации за понесенный ущерб во Второй мировой войне и обвинил Россию "в военных преступлениях, уничтожении сотен тысяч человек и оккупации Польши на протяжении десятилетий".

Со своей стороны официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова назвала требования Яблонского "шаромыжничеством". Добавим, что "шаромыжниками" (от слова cher ami - "дорогой друг") после Отечественной войны 1812 года называли пленных французов из армии Наполеона, которые занимались попрошайничеством и выпрашивали еду в русских деревнях и городах. При этом они обращались с приветствием "шер ами". Захарова выразила надежду, что "польские СМИ смогут правильно передать значение этого глагола, а также расскажут своему дипломату об этимологии слова".

Отметим, что в преддверии 75-летия Великой Победы в Польше продолжают усиливаться тенденции по фальсификации истории и умышленного преуменьшения роли Красной Армии в разгроме нацистской Германии.