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01.02.2020 05:38
Рубрика: Власть

Пушков назвал "чисто польской фантазией" требования Польши на репарации от РФ

Текст: Андрей Васильев
Фото: Антон Новодережкин/ТАСС Фото: Антон Новодережкин/ТАСС
Фото: Антон Новодережкин/ТАСС

Член Совета Федерации Алексей Пушков назвал "чисто польской фантазией" требования Польши на репарации от России. Об этом он заявил на своей страничке в Twitter. По словам Пушкова, подобное право польской стороны требовать репарации у России является "безоговорочным" только для Варшавы. Он подчеркнул, что такое требование не признается нигде в мире, кроме как в самой Польше "ни с оговорками, ни без". Как отметил российский сенатор, оно является "чисто польской фантазией", которая не имеет никакого отношения к международному праву. "Шансы: ниже нуля (less than zero)", - заключил Алексей Пушков.

Фото: Сергей Фадеичев/ТАСС
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Напомним, что ранее заместитель министра иностранных дел Польши Павел Яблонский в интервью Radio Zet сказал, что Варшава имеет полное право потребовать с Москвы репарации за понесенный ущерб во Второй мировой войне и обвинил Россию "в военных преступлениях, уничтожении сотен тысяч человек и оккупации Польши на протяжении десятилетий".

Со своей стороны официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова назвала требования Яблонского "шаромыжничеством". Добавим, что "шаромыжниками" (от слова cher ami - "дорогой друг") после Отечественной войны 1812 года называли пленных французов из армии Наполеона, которые занимались попрошайничеством и выпрашивали еду в русских деревнях и городах. При этом они обращались с приветствием "шер ами". Захарова выразила надежду, что "польские СМИ смогут правильно передать значение этого глагола, а также расскажут своему дипломату об этимологии слова".

Отметим, что в преддверии 75-летия Великой Победы в Польше продолжают усиливаться тенденции по фальсификации истории и умышленного преуменьшения роли Красной Армии в разгроме нацистской Германии.

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