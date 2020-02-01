Бесплатная земля стала доступнее еще в двух регионах Дальнего Востока

Программа "Дальневосточный гектар" продолжает расширяться. Бесплатную землю с первого февраля 2020 года могут взять все жители Дальневосточного федерального округа также в Бурятии и Забайкалье.

Эти два региона подключились к программе летом прошлого года. Все это время брать землю здесь могли только местные жители.

В других регионах округа она уже давно доступна всем россиянам. Два года назад москвич Нарек Оганисян захотел стать хозяином целого острова в Амурском лимане (Хабаровский край). Подключив родных, он легко осуществил задуманное, ведь островок Чакмут занимает всего три гектара. Вдохновившись историей Робинзона Крузо, Нарек решил организовать туристический центр для любителей активного отдыха и устраивать квесты на необитаемом острове. И хотя проект пока еще сыроват, требует вложений и доработки, первых "робинзонов" москвич уже принял.

За время действия программы почти семь тысяч жителей Забайкалья подали заявления на приобретение "дальневосточных гектаров". Заключено 3,2 тысячи договоров, сообщает официальный портал края.

В Бурятии за первые полгода землю взяли более 1,2 тысячи человек. Из них 46 процентов - для занятия сельским хозяйством, 43 процента - для строительства жилья, три процента - для реализации туристических проектов. Остальные - для ведения разного бизнеса. Такую статистику приводит официальный портал республики.