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01.02.2020 05:50
Рубрика: Власть
Проект: В регионах

Бесплатная земля стала доступнее еще в двух регионах Дальнего Востока

Текст: Дина Непомнящая (Хабаровск)
Программа "Дальневосточный гектар" продолжает расширяться. Бесплатную землю с первого февраля 2020 года могут взять все жители Дальневосточного федерального округа также в Бурятии и Забайкалье.
Фото: Евгений Епанчинцев/РИА Новости Фото: Евгений Епанчинцев/РИА Новости
Фото: Евгений Епанчинцев/РИА Новости

Эти два региона подключились к программе летом прошлого года. Все это время брать землю здесь могли только местные жители.

Фото: Алексей Ткаченко
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В других регионах округа она уже давно доступна всем россиянам. Два года назад москвич Нарек Оганисян захотел стать хозяином целого острова в Амурском лимане (Хабаровский край). Подключив родных, он легко осуществил задуманное, ведь островок Чакмут занимает всего три гектара. Вдохновившись историей Робинзона Крузо, Нарек решил организовать туристический центр для любителей активного отдыха и устраивать квесты на необитаемом острове. И хотя проект пока еще сыроват, требует вложений и доработки, первых "робинзонов" москвич уже принял.

За время действия программы почти семь тысяч жителей Забайкалья подали заявления на приобретение "дальневосточных гектаров". Заключено 3,2 тысячи договоров, сообщает официальный портал края.

В Бурятии за первые полгода землю взяли более 1,2 тысячи человек. Из них 46 процентов - для занятия сельским хозяйством, 43 процента - для строительства жилья, три процента - для реализации туристических проектов. Остальные - для ведения разного бизнеса. Такую статистику приводит официальный портал республики.

Власть Работа власти Внутренняя политика ДФО Бурятия ДФО Забайкальский край Выдача дальневосточного гектара Вступают в силу в феврале 2020 года

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