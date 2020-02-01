В Нижнем Новгороде пьяный водитель сбил детей на пешеходном переходе

Вечером 31 января в Автозаводском районе Нижнего Новгорода пьяный водитель сбил на пешеходном переходе двух подростков. Об этом сообщает ГУ МВД по региону.

Инцидент произошел возле дома 21 по улице Лескова. Водитель иномарки, будучи в состоянии алкогольного опьянения, сбил двух детей 2005 года рождения, переходивших дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. К счастью, подростки выжили, но были доставлены в больницу с черепно-мозговыми травмами.

Сотрудники полиции установили степень опьянения виновника ДТП - 0,373 мг/л. На него составили протокол по статье 12.8 за управление транспортным средством в нетрезвом виде. Водитель 1980 года рождения, стаж за рулем 7 лет. Проверка всех обстоятельств происшествия продолжается.