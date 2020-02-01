Алиса Фрейндлих назвала лауреата премии имени Владислава Стржельчика

Каждый год 31 января в Дом Актера на Невском спешат петербуржцы - театральный бомонд и простые зрители, любящие театр - в этот день кто-то получит независимую актерскую премию. Учреждена она в 1998 году, а впервые вручена в 1999-м, в день рождения Стржельчика. Актер Большого драматического театра, народный артист СССР ушел из жизни в 1995 году, но Петербург помнит его.

- Мы снова вместе 31 января, - подчеркнул ведущий церемонии - народный артист России Валерий Дегтярь, актер БДТ имени Г.А. Товстоногова.

На сцене - портрет Стржельчика. На экране - фрагменты из театральных работ актера, из кинофильмов, фотографии, воспоминания близких, коллег, партнеров... Как отметила Алиса Фрейндлих, это заслуга Нелли Бродской, художественного руководителя Дома Актера, автора идеи создания и воплощения вечеров.

- Мы пролистали "семейный альбом", и это чудесно. Как ты выкапываешь каждый раз такое количество материала на телевидении, в кино, театре? Умница, спасибо тебе! - обратилась актриса к Нелли Бродской.

Обязательно к этому вечеру актеры готовят подарки - музыкальные. На сей раз это сделали оркестр БДТ, солистка Мариинского театра Екатерина Шиманович, театр пластики рук Hand Made.

В жюри три человека: актеры БДТ Алиса Фрейндлих, Олег Басилашвили и режиссер БДТ, вдова Стржельчика Людмила Шувалова. Они выбирают достойные кандидатуры, в чьем творчестве очевидны "масштаб дарования, широта артистического диапазона, сценическая культура, подлинная духовность и самоотдача в творчестве". Смысл премии в том, "чтобы помнили", и в том, чтобы поддержать неординарные, незаурядные, самобытные таланты.

Нынче на церемонию пришла только Алиса Бруновна. И сказала:

- Как славно, что мы все-таки еще пытаемся держаться за спасательный круг. Нас все меньше и меньше, ряды жюри редеют, не стало Кирилла Юрьевича Лаврова. Теперь болеет Людмила Павловна, не может присоединиться к нам, Олег Валерианович заболел…И я себя чувствую очень одиноко. Хочу просить дорогих обладателей премии - найдите в своих рядах людей помоложе, чтобы жюри имело абсолютную порцию доверия, а не три старичка. Такие славные ребята награждены, могли бы взять в свои руки дело.

И назвала лауреата. Им стал актер БДТ заслуженный артист России Василий Реутов.

- Этот актер привлекал наше внимание уже несколько лет, а за последние сезоны

взял и просто выстрелил, прямо в яблочко, тремя значительными победами в

спектаклях "Аустерлиц" Сафоновой, "Слава" Богомолова, "Волнение" Вырыпаева. Сыграл три роли, что называется, навылет. Умен, красив, полон жизненной энергии… - говорила Алиса Фрейндлих.

Слово - лауреату:

- В Большой драматический я пришел в 1992 году. Знал Владислава Игнатьевича, видел его в спектаклях "Этот пылкий влюбленный", "На дне", "Призраки", помню, как мы выпускали "Макбета". Владислав Игнатьевич видел и меня на сцене. В двух спектаклях - "Вишневый сад" Адольфа Шекспира, и я не понравился ему, и еще на прогоне перед премьерой "Последних" Горького, где я играл Александра, сына Коломийцева. На худсовете тогда Владислав Игнатьевич сказал мне: "Вася, это никуда не годится!" А потом его не стало. Это "никуда не годится" так и осталось со мной. С этим ничего не поделаешь. Спасибо, Владислав Игнатьевич, эта награда для меня огромная честь.

Василий Реутов вспомнил и Андрея Толубеева (к слову, также лауреата премии Стржельчика): "Когда я пришел в театр, Андрей Юрьевич был той ниточкой, связью, которая соединяла мое поколение с великими артистами БДТ, небожителями".

Фильмы, в которых сыграл Владислав Стржельчик:

"Война и мир" (Наполеон), "Корона Российской империи, или Снова неуловимые", "Поэма о крыльях" (Туполев), "Соломенная шляпка" (Нонанкур), "Женитьба" (Яичница), "Гардемарины, вперед!" (Лесток), "Тартюф" (Оргон), "Адъютант его превосходительства" (генерал Ковалевский, Государственная премия имени братьев Васильевых) и других. В фильме "Последний пылкий влюбленный", телеверсии одного из лучших спектаклей БДТ по пьесе Нила Саймона, партнершей Стржельчика была Алиса Фрейндлих.

Прямая речь

Иван Краско, народный артист России, актер Театра имени В.Ф. Комиссаржевской:

- Когда я после института в 1961 году показывался в БДТ Товстоногову, Стржельчик сказал Георгию Александровичу: "Обратите внимание на него, он очень умный". Помог мне! Так что я обязан Владиславу Игнатьевичу. А встретились и поговорили мы с ним на "Ленфильме" на съемках "Балтийского неба".

Помню, когда я увидел, как он сыграл в БДТ 90-летнего старика Грегори Соломона в "Цене" Артура Миллера (запросто, безо всякой натуги), я даже заплакал и пришел к нему в гримерку со слезами. Истинный мастер сцены. Человек, который не отвлекался от своей профессии ни на что, у него даже никакого хобби не было.

Карина Разумовская, актриса БДТ имени Г.А. Товстоногова:

- Удивительная атмосфера в нашем актерском доме… Я тоже лауреат премии Владислава Стржельчика. Это огромное счастье, что она существует - одна из немногих по-настоящему независимых - от политики, от чьих-то мнений сверху, вручают ее коллеги. Пожалуй, самое дорогое - когда тебя оценили такие мастера! Мне казалось, что умру от счастья, когда мне вручили диплом с подписями выдающихся артистов. Это был огромный аванс. Аванс окрылил, дал уверенности в себе, я буду благодарна этой награде, наверное, всю жизнь. Желаю премии Стржельчика долголетия. Пожалуйста, дарите свою любовь, высокую оценку, это так важно!