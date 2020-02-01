Алиса Фрейндлих назвала лауреата премии имени Владислава Стржельчика

- Мы снова вместе 31 января, - подчеркнул ведущий церемонии - народный артист России Валерий Дегтярь, актер БДТ имени Г.А. Товстоногова.
На сцене - портрет Стржельчика. На экране - фрагменты из театральных работ актера, из кинофильмов, фотографии, воспоминания близких, коллег, партнеров... Как отметила Алиса Фрейндлих, это заслуга Нелли Бродской, художественного руководителя Дома Актера, автора идеи создания и воплощения вечеров.
- Мы пролистали "семейный альбом", и это чудесно. Как ты выкапываешь каждый раз такое количество материала на телевидении, в кино, театре? Умница, спасибо тебе! - обратилась актриса к Нелли Бродской.
Обязательно к этому вечеру актеры готовят подарки - музыкальные. На сей раз это сделали оркестр БДТ, солистка Мариинского театра Екатерина Шиманович, театр пластики рук Hand Made.
В жюри три человека: актеры БДТ Алиса Фрейндлих, Олег Басилашвили и режиссер БДТ, вдова Стржельчика Людмила Шувалова. Они выбирают достойные кандидатуры, в чьем творчестве очевидны "масштаб дарования, широта артистического диапазона, сценическая культура, подлинная духовность и самоотдача в творчестве". Смысл премии в том, "чтобы помнили", и в том, чтобы поддержать неординарные, незаурядные, самобытные таланты.
Нынче на церемонию пришла только Алиса Бруновна. И сказала:
- Как славно, что мы все-таки еще пытаемся держаться за спасательный круг. Нас все меньше и меньше, ряды жюри редеют, не стало Кирилла Юрьевича Лаврова. Теперь болеет Людмила Павловна, не может присоединиться к нам, Олег Валерианович заболел…И я себя чувствую очень одиноко. Хочу просить дорогих обладателей премии - найдите в своих рядах людей помоложе, чтобы жюри имело абсолютную порцию доверия, а не три старичка. Такие славные ребята награждены, могли бы взять в свои руки дело.
И назвала лауреата. Им стал актер БДТ заслуженный артист России Василий Реутов.
- Этот актер привлекал наше внимание уже несколько лет, а за последние сезоны
взял и просто выстрелил, прямо в яблочко, тремя значительными победами в
спектаклях "Аустерлиц" Сафоновой, "Слава" Богомолова, "Волнение" Вырыпаева. Сыграл три роли, что называется, навылет. Умен, красив, полон жизненной энергии… - говорила Алиса Фрейндлих.
Слово - лауреату:
- В Большой драматический я пришел в 1992 году. Знал Владислава Игнатьевича, видел его в спектаклях "Этот пылкий влюбленный", "На дне", "Призраки", помню, как мы выпускали "Макбета". Владислав Игнатьевич видел и меня на сцене. В двух спектаклях - "Вишневый сад" Адольфа Шекспира, и я не понравился ему, и еще на прогоне перед премьерой "Последних" Горького, где я играл Александра, сына Коломийцева. На худсовете тогда Владислав Игнатьевич сказал мне: "Вася, это никуда не годится!" А потом его не стало. Это "никуда не годится" так и осталось со мной. С этим ничего не поделаешь. Спасибо, Владислав Игнатьевич, эта награда для меня огромная честь.
Василий Реутов вспомнил и Андрея Толубеева (к слову, также лауреата премии Стржельчика): "Когда я пришел в театр, Андрей Юрьевич был той ниточкой, связью, которая соединяла мое поколение с великими артистами БДТ, небожителями".
Фильмы, в которых сыграл Владислав Стржельчик:
"Война и мир" (Наполеон), "Корона Российской империи, или Снова неуловимые", "Поэма о крыльях" (Туполев), "Соломенная шляпка" (Нонанкур), "Женитьба" (Яичница), "Гардемарины, вперед!" (Лесток), "Тартюф" (Оргон), "Адъютант его превосходительства" (генерал Ковалевский, Государственная премия имени братьев Васильевых) и других. В фильме "Последний пылкий влюбленный", телеверсии одного из лучших спектаклей БДТ по пьесе Нила Саймона, партнершей Стржельчика была Алиса Фрейндлих.
Иван Краско, народный артист России, актер Театра имени В.Ф. Комиссаржевской:
- Когда я после института в 1961 году показывался в БДТ Товстоногову, Стржельчик сказал Георгию Александровичу: "Обратите внимание на него, он очень умный". Помог мне! Так что я обязан Владиславу Игнатьевичу. А встретились и поговорили мы с ним на "Ленфильме" на съемках "Балтийского неба".
Помню, когда я увидел, как он сыграл в БДТ 90-летнего старика Грегори Соломона в "Цене" Артура Миллера (запросто, безо всякой натуги), я даже заплакал и пришел к нему в гримерку со слезами. Истинный мастер сцены. Человек, который не отвлекался от своей профессии ни на что, у него даже никакого хобби не было.
Карина Разумовская, актриса БДТ имени Г.А. Товстоногова:
- Удивительная атмосфера в нашем актерском доме… Я тоже лауреат премии Владислава Стржельчика. Это огромное счастье, что она существует - одна из немногих по-настоящему независимых - от политики, от чьих-то мнений сверху, вручают ее коллеги. Пожалуй, самое дорогое - когда тебя оценили такие мастера! Мне казалось, что умру от счастья, когда мне вручили диплом с подписями выдающихся артистов. Это был огромный аванс. Аванс окрылил, дал уверенности в себе, я буду благодарна этой награде, наверное, всю жизнь. Желаю премии Стржельчика долголетия. Пожалуйста, дарите свою любовь, высокую оценку, это так важно!