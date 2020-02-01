Петербург станет столицей "Тотального диктанта"

Столицей акции "Тотальный диктант" в этом году стал Санкт-Петербург. Город на Неве победил в финальном голосовании, сообщает ТАСС со ссылкой на своего корреспондента, присутствовавшего на церемонии.

В финальном голосовании Петербург соревновался с Вологдой, Казанью, Тамбовом, а также с узбекским городом Нукус. Ожидается, что главная площадка акции будет организована в Зимнем дворце. Там смогут разместиться до 500 участников.

Кроме того, в честь "Тотальнога диктанта" в Петербурге планируют провести шествие за грамотность. В этом году на "Тотальном диктанте" будут писать текст писателя Андрея Геласимова. Сам автор прочитает фрагмент из своего произведения на главной площадке в Петербурге.

Напомним, в прошлом году столицей "Тотального диктанта" был Таллин. А всего в акции приняли участие 236 тысяч человек из более чем 80 стран.