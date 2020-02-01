Петербурженка пожаловалась на избиение в больнице

В Петербурге полиция начала проверку заявления женщины, которая пожаловалась на побои. Горожанка указала, что избили ее врачи при госпитализации.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, сигнал об избиении поступил из одной из городских больниц.

Когда полицейские стали разбираться, женщина рассказала, что к тем врачам, которые лечат сейчас, у нее претензий нет. Но до этого ее госпитализировали в другую больницу и там избили.

Также заявление в полицию написал муж женщины. Он указал, что заметил на ее теле следы побоев, когда жену выписывали из той, первой больницы.