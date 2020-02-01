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01.02.2020 16:15
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Петербурженка пожаловалась на избиение в больнице

Текст: Вера Черенева (Санкт-Петербург )

В Петербурге полиция начала проверку заявления женщины, которая пожаловалась на побои. Горожанка указала, что избили ее врачи при госпитализации.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, сигнал об избиении поступил из одной из городских больниц.

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Когда полицейские стали разбираться, женщина рассказала, что к тем врачам, которые лечат сейчас, у нее претензий нет. Но до этого ее госпитализировали в другую больницу и там избили.

Также заявление в полицию написал муж женщины. Он указал, что заметил на ее теле следы побоев, когда жену выписывали из той, первой больницы.

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