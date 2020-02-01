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01.02.2020 16:27
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

С подозрением на коронавирус госпитализирован китайский студент в Карелии

Текст: Светлана Цыганкова (Петрозаводск)

В Петрозаводске в субботу студента консерватории, вернувшегося из Китая, госпитализировали с подозрением на коронавирусную инфекцию. У него поднялась температура до 37,3 градуса. Других симптомов пока нет.

Об этом на своей странице в соцсети сообщил министр здравоохранения Карелии Михаил Охлопков. Студента госпитализировала бригада Больницы скорой медицинской помощи.

Гражданин Китая проживает в общежитии консерватории. Все студенты из общежития находятся под наблюдением.

Фото: Сергей Савостьянов/ТАСС
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Молодого человека поместили в изолятор. Его состояние стабильное. Взятые материалы направили для исследования в Санкт-Петербург и Москву. К завтрашнему дню результаты будут известны.

В БСМП для работы с подобными пациентами есть все необходимое: противочумные костюмы многократного использования и одноразовые защитные комплекты, специальные респираторы и одноразовые маски. Для приема и работы с тяжелыми пациентами с подозрением на коронавирусную инфекцию или с лабораторно подтвержденным диагнозом готово реанимационное отделение. Оно оснащено всем нужным медицинским оборудованием. В больнице создан запас лекарственных препаратов для лечения пациентов с респираторными вирусными инфекциями.

Общество Здоровье Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Карелия Петрозаводск Распространение нового коронавируса

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