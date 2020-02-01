На дне Черного моря под Новороссийском обнаружен самолет времен ВОВ

В акватории Черного члены Русского Географического общества обнаружили самолет времен ВОВ. По предварительным данным это советский штурмовик Ил-2.

Под Новороссийском в годы войны шли ожесточенные бои, сотни участников которых до сих пор числятся пропавшими без вести. Среди них есть и военные летчики. И вот теперь появилась надежда вернуть из небытия геройский экипаж одного боевых истребителей.

Как рассказал руководитель водолазной группы Роман Айвазов, останки истребителя по наводкам обнаружил военный летчик Владимир Градусов, который искал его в течении двух лет. "Самолет закопан в ил и перевернут, сейчас предстоит добраться до номера двигателя, чтобы идентифицировать его, - рассказал Айвазов. - Также важно определить, кто летал на штурмовике, чтобы погибший больше не числился пропавшим без вести.

Сейчас новороссийское отделение РГО совместно с центром морских исследований планирует совершить экспедицию для идентификации самолета и проведению подводно-технических и исследовательских работ. Экспедицию приурочат к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне.