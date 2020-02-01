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01.02.2020 11:56
Рубрика: Русское оружие
Проект: В регионах

На дне Черного моря под Новороссийском обнаружен самолет времен ВОВ

Текст: Татьяна Павловская
Фото: Михаил Воскресенский / РИА Новости Фото: Михаил Воскресенский / РИА Новости
Фото: Михаил Воскресенский / РИА Новости

В акватории Черного члены Русского Географического общества обнаружили самолет времен ВОВ. По предварительным данным это советский штурмовик Ил-2.

Под Новороссийском в годы войны шли ожесточенные бои, сотни участников которых до сих пор числятся пропавшими без вести. Среди них есть и военные летчики. И вот теперь появилась надежда вернуть из небытия геройский экипаж одного боевых истребителей.

Фото: Георгий Долгопский/wikipedia.org
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Как рассказал руководитель водолазной группы Роман Айвазов, останки истребителя по наводкам обнаружил военный летчик Владимир Градусов, который искал его в течении двух лет. "Самолет закопан в ил и перевернут, сейчас предстоит добраться до номера двигателя, чтобы идентифицировать его, - рассказал Айвазов. - Также важно определить, кто летал на штурмовике, чтобы погибший больше не числился пропавшим без вести.

Сейчас новороссийское отделение РГО совместно с центром морских исследований планирует совершить экспедицию для идентификации самолета и проведению подводно-технических и исследовательских работ. Экспедицию приурочат к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне.

Русское оружие История Филиалы РГ Кубань. Северный Кавказ ЮФО Краснодарский край 75-летие Победы

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