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01.02.2020 22:00
Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

В Крыму оценили украинскую идею о продаже воды на полуостров

Украина не готова к возобновлению поставок пресной воды по Северо-Крымскому каналу. Такой комментарий дал вице-спикер парламента Крыма Владимир Бобков насчет идеи соседнего государства продавать воду на полуостров.

"С определенной периодичностью на Украине появляются здравые мысли, но как только надо их реализовывать, все быстро нивелируется. Власти Украины не готовы к возобновлению поставок воды, другое дело, настолько ли Крыму необходима эта вода", - такую оценку в интервью РИА Новости высказал Бобков.

Фото: Сергей Мальгавко/ТАСС
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Ранее в украинских СМИ появилось видео, на котором глава бюджетного комитета Рады Юрий Аристов заявил об идее зарабатывать деньги на поставках воды в Крым.

Бобков считает, что для реализации этого замысла Украине необходимы серьезные инвестиции в восстановление инфраструктуры своей части Северо-Крымского канала, проходящего по Херсонской области.

Еще одним важным вопросом, по словам парламентария, является безопасность поставляемой воды. "Необходимо ставить водозаборники и для избежания возможных провокаций проверять качество воды", - уточнил Владимир Бобков.

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