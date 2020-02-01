В Элисте детсады и школы закрылись на карантин

В Элисте все образовательные учреждения в связи с угрозой распространения гриппа и ОРВИ закрыты на карантин. Соответствующее постановление подписал главный санитарный врач Калмыкии Джангар Санджиев.

За неделю в медицинские учреждения республики с признаками острой респираторной вирусной инфекции обратилось 767 человек, в том числе 629 несовершеннолетних детей.

До особого распоряжения в школах, колледжах и детских садах запрещены также все культурно-массовые мероприятия. Предписывается воздержаться от организации поездок детей за рубеж и в другие субъекты России. При посещении мест массового скопления людей рекомендуется носить респираторные маски.

Кроме того, медики Калмыкии взяли под наблюдение 12 жителей республики, которые вернулись из Китая.

"Трое из них - двое мужчин и женщина - госпитализированы с клиническими проявлениями ОРВИ. Согласно четко отработанному алгоритму изоляции больных с подозрением на коронавирусную инфекцию, они помещены в инфекционный стационар",- говорится в сообщении Минздрава РК.

Анализы госпитализированных направлены на исследование в Ставропольский край. В целях профилактических мероприятий республика выделила на закупку респираторных масок и медицинских аппаратов 17 миллионов рублей.