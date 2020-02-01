В Минздраве рассказали о симптомах коронавируса и защите от него

Специалисты российского Минздрава обнародовали памятку, посвященную коронавирусу. В ней в доступной форме перечисляются способы передачи и симптомы заболевания, а также возможные осложнения и меры, которые следует предпринять, чтобы снизить риск заражения.

Вирус может распространяться контактным и воздушно-капельным путями. Среди симптомов коронавируса указываются повышенная утомляемость, ощущение тяжести в грудной клетке, заложенность носа, чихание, кашель, боль в горле и мышцах, бледность, повышенная температура и озноб.

Памятка предупреждает, что коронавирус может привести к серьезным осложнениям. Это, в частности, отит, сепсис, проблемы с ЖКТ, синусит, бронхит, пневмония и миокард.

Специалисты рекомендуют не выезжать в очаг заболевания, воздержаться от посещения массовых мероприятий, чаще мыть руки и пользоваться медицинскими масками, а также избегать близких контактов с людьми, у которых уже проявились симптомы заболевания. Если все же человек заразился, ему следует не заниматься самолечением, а обратиться к врачу.

Памятку Минздрава рекомендуется размещать в медучреждениях и в соцсетях.