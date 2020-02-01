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01.02.2020 11:41
Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

В Ростове жителям многоэтажки вернули около 1 млн рублей за услуги ЖКХ

Текст: Николай Грищенко
Фото: пресс-служба губернатора Ростовской области Фото: пресс-служба губернатора Ростовской области
Фото: пресс-служба губернатора Ростовской области

В Ростове-на-Дону жильцам многоквартирного дома на улице Веры Пановой управляющая компания пересчитала оплату за услуги ЖКУ и вернула более 970 тысяч рублей. Об этом "РГ" сообщил руководитель Госжилинспекции Ростовской области Павел Асташев.

Оказывается, УК с февраля по апрель 2019 года выставляла жителям многоэтажки квитанции на оплату жилищных и коммунальных услуг до внесения сведений об управлении данным домом в реестр лицензий Ростовской области.

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Коммунальщики оспорили выданное им предписание об устранении нарушений в суде, но суды первой и апелляционной инстанций признали требования надзорного органа законным.

"В итоге, УК исполнила предписание. Сумма перерасчета по квартире площадью 32 квадратных метра составила 2343 рублей, по квартире площадью 60 квадратных метров - 7031 рублей", - говорится в сообщении Госжилинспекции.

Экономика ЖКХ Филиалы РГ Юг России ЮФО Ростовская область Ростов-на-Дону

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