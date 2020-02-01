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01.02.2020 12:50
Рубрика: Спорт
Проект: В регионах

В Сочи отменили гонку в скоростном спуске этапа Кубка мира у женщин

Текст: Татьяна Павловская

Погода не позволила провести 1 февраля женские соревнования в скоростном спуске на этапе Кубка мира на сочинском горнолыжном курорте "Роза Хутор". Об этом сообщает Российская федерация горнолыжного спорта (РФГС).

Соревнования должны были проходить в течение двух дней - 1 и 2 февраля. 31 января на курорте и в горах выпало слишком много снега. Снегопад продолжался весь день и стих лишь к полуночи. В ночь на 1 февраля 200 человек убирали лишний снег, но все равно состояние трассы не позволило провести тренировку и первую гонку.

В РФГС отметили, что 1 февраля погода улучшилась, снегопад прекратился, поэтому появился шанс, что вторую запланированную гонку - супергигант - получится провести 2 февраля.

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