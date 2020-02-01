Ректор тюменского вуза: у студентки с коронавирусом был минимум контактов

Ректор Тюменского индустриального университета, из общежития которого госпитализировали студентку с коронавирусом, дала брифинг для журналистов, где рассказала, какие меры принимаются в вузе против распространения инфекции.

Вероника Ефремова подчеркнула, что пять китайских студентов третьего курса (все они учатся в одной группе по специальности "Нефтегазовое дело" и летели вместе) вернулись с каникул 28 января после обеда. Когда добрались до общежития и начали заселяться, девушка сказала, что плохо себя чувствует. После чего всех прибывших оставили в актовом зале и вызвали скорую помощь. Прямого массового контакта с другими студентами не случилось: на первом этаже общежития прибывших из Китая в это время встретили всего два человека, в том числе комендант.

После того, как китайские студенты были госпитализированы, помещения вымыли, остальных жильцов локализовали, вызвали медицинский патронаж. Он сегодня проводится во всех учебных корпусах и общежитиях ТИУ: работники поликлиники контролируют состояние здоровья ребят, измеряют температуру, обеспечивают противовирусными препаратами, если есть симптомы ОРВИ.

- Мы не заметили оттока студентов или звонков (что не приедут на учебу). Бояться нечего, все, что нужно для безопасности, сделано. Дальше работаем на системной основе. Проводится комплекс противоэпидемиологических мероприятий. Допустим, если раньше мы обрабатывали санитарными средствами помещения три раза в день, то сейчас - через каждые три часа, - рассказала ректор ТИУ.

Всего в вузе очно обучается 49 граждан Китая. Шестеро во время каникул не покидали Россию, пятеро сейчас находятся в областной инфекционной больнице, и только у одной девушки обнаружен коронавирус. Остальным 38 продлили каникулы до 1 марта. Они занимаются удаленно по Интернету.