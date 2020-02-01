"РГ" составила топ-10 самых перспективных новых специальностей в вузах

Половина выпускников школ нацелена на поступление в университеты. Многие бакалавры тоже хотят продолжить учебу в магистратуре. Молодежь активно обсуждает в соцсетях, куда сегодня пойти учиться, чтобы завтра стать востребованным на рынке труда? На самом деле вопрос очень сложный. И дело тут даже не в цене учебы и баллах ЕГЭ. Жизнь вокруг нас меняется так быстро, что давать прогнозы даже на 5-10 лет вперед трудно.

"РГ" составила свой топ-10 новых программ, исходя из запросов сегодняшнего дня.

1. Специалист по болезням домашних питомцев

(Донской государственный технический университет)

Вуз открыл факультет, который будет готовить специалистов по болезням домашних любимцев - от кошек до хорьков и улиток. Новый факультет получил название "Биоинженерия и ветеринарная медицина".

2. Педагог для школы высоких технологий

(Санкт-Петербургский госуниверситет)

Эти специалисты смогут работать руководителями и менеджерами школ, организаций дополнительного образования, вести электронные образовательные проекты, готовить образовательные курсы. К слову, на одном из крупных порталов по поиску работу есть вакансии сценариста по математике, физике для создания образовательных видеокурсов.

3. Биология: биоинженерные технологии

(Санкт-Петербургский госуниверситет)

Эти уникальные специалисты будут знать не только биологию, но и генетические технологии, геномику, молекулярную генетику, вычислительную биологию, биоинформатику. Где потом работать? Да хотя бы в центрах репродуктивного здоровья. Невероятно, но факт: работодатели готовы платить специалистам в клиниках ЭКО от 100 до 500 тысяч рублей в месяц.

4. Преподавание математики в школе. Углубленный уровень

(Дальневосточный федеральный госуниверситет)

Педагоги будут востребованы в профильных классах любой школы, центрах поддержки одаренных детей. Уж про репетиторство и подготовку школьников к олимпиадам и речи нет - это золотой ручей для педагогов.

5. Цифровая гуманитаристика

(Уральский федеральный госуниверситет)

Эта новая специальность находится на стыке гуманитарных и компьютерных наук. Если очень кратко, то это гуманитарные науки, представленные в сети. Кто будет выходить из вуза? Историк, который имеет опыт создания баз данных, филолог с навыками программирования, литературовед, который может создать сайт…

6. Управление умными городами

(МГИМО)

Урбанистика, экономика и менеджмент - вот главные дисциплины этой программы. Выпускники будут знать "зеленые" и "умные" технологии, понимать, что такое экосистема умного города. Хотите работать в правительстве Москвы, федеральных министерствах? Вам сюда.

7. Психолого-педагогическое сопровождение детей с хроническими соматическими заболеваниями

(Московский государственный психолого-педагогический университет)

Сегодня в тьюторах, психологах и учителях, которые умеют работать с тяжелобольными учениками, нуждаются сотни тысяч детей. В больницах теперь можно не только лечиться и учиться, но и сдавать экзамены, писать итоговые сочинения и проходить собеседования. Для всей этой работы нужны грамотные специалисты, понимающие специфику больных детей и знающие требования современной школы.

8. Преподавание на родных языках народов Севера

(Санкт-Петербургский педуниверситет им.Герцена, Институт народов Севера)

В Институте готовят педагогов по трем крупным языковым группам - алтайской, палеоазиатской, уральской. Это, к примеру, эвенкийский, чукотский, мансийский, ненецкий языки. Тут справедливости ради надо заметить, что программы эти не новые, но получившие сейчас совершенно иное значение. Учитывая большую поддержку школ с родными языками, интерес и внимание к национальным культурам, подготовку учебников по родным языкам, учителя будут очень востребованы.

9. Germanica: история и современность

(Высшая школа экономики)

Английский язык сегодня знает почти вся молодежь. А если человек еще и прекрасно владеет немецким? Программа направлена на подготовку специалистов широкого профиля по странам немецкоязычного ареала - Германии, Австрии и Швейцарии.

10. Общественно-политическая экспертиза и консалтинг (с углубленным изучением иностранного языка)

(Российская Академия народного хозяйства и Госслужбы)

В программе - иностранный язык, регионоведение плюс политология, социология и связи с общественностью.