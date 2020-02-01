"РГ" составила топ-10 самых перспективных новых специальностей в вузах

Новости

Овечкин вышел на восьмое место в списке лучших снайперов НХЛ 07:14
КНДР усилит меры безопасности в отношении дипмиссий из-за коронавируса 06:59
В Волгограде внучке красноармейца вручили медаль "За отвагу" 06:46
С 1 февраля упрощен въезд иностранцев на Дальний Восток по электронной визе 06:15
Сирийская армия нашла западное оружие у боевиков в Идлибе 06:03
Пушков назвал "чисто польской фантазией" требования Польши на репарации от РФ 05:38
Овечкин догнал Мессье в списке лучших снайперов в истории НХЛ 05:30
Власти Мексики вывезут своих студентов из КНР из-за угрозы коронавируса 05:20
В Якутии замерзли насмерть мужчина и приехавший на его похороны дядя 05:17
Сенат США назначил дату итогового голосования по импичменту Трампа 04:42
В Японии потерпел крушение полицейский вертолет 04:38
В Забайкалье заболевший коронавирусом гражданин КНР уже выздоравливает 04:24
CNN сообщила о попытке США ликвидировать главаря "Аль-Каиды" в Йемене 03:58
Брошенные отцом в Шереметьево дети прилетели в Хабаровск 03:55
Великобритания официально вышла из состава Евросоюза 03:26
Жертвами коронавируса в Китае уже стали 259 человек 03:13
Российские авиакомпании смогут летать в Китай в чартерном режиме 03:05
Трамп отменил запрет на использование противопехотных мин 02:03
В Испании подтвержден первый случай коронавируса 02:00
Два Ту-160 выполнили плановый полет над Баренцевым и Норвежским морями 01:36
США временно запретят въезд в страну недавно побывавшим в КНР иностранцам 01:10
ProtonMail удалил аккаунты, рассылавшие в РФ письма о "минировании" 01:01
"Великое возвращение Америки" станет темой ежегодного послания Трампа 00:43
Зеленский предложил американскому бизнесу разработку шельфа Черного моря 00:42
США ограничат поездки в страну граждан Киргизии и пяти других государств 00:19
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Какие невероятные открытия могут произойти в 2020 году
Какие невероятные открытия могут произойти в 2020 году
"РГ" объявляет о запуске 20-го Пушкинского конкурса для педагогов-русистов
"РГ" объявляет о запуске 20-го Пушкинского конкурса для педагогов-русистов
Задайте вопрос министру иностранных дел России Сергею Лаврову
Задайте вопрос министру иностранных дел России Сергею Лаврову
01.02.2020 07:00

"РГ" составила топ-10 самых перспективных новых специальностей в вузах

Текст: Ирина Ивойлова
Половина выпускников школ нацелена на поступление в университеты. Многие бакалавры тоже хотят продолжить учебу в магистратуре. Молодежь активно обсуждает в соцсетях, куда сегодня пойти учиться, чтобы завтра стать востребованным на рынке труда? На самом деле вопрос очень сложный. И дело тут даже не в цене учебы и баллах ЕГЭ. Жизнь вокруг нас меняется так быстро, что давать прогнозы даже на 5-10 лет вперед трудно.
Фото: Владимир Песня / РИА Новости Фото: Владимир Песня / РИА Новости
Фото: Владимир Песня / РИА Новости

"РГ" составила свой топ-10 новых программ, исходя из запросов сегодняшнего дня.

1. Специалист по болезням домашних питомцев

(Донской государственный технический университет)

Вуз открыл факультет, который будет готовить специалистов по болезням домашних любимцев - от кошек до хорьков и улиток. Новый факультет получил название "Биоинженерия и ветеринарная медицина".

2. Педагог для школы высоких технологий

(Санкт-Петербургский госуниверситет)

Эти специалисты смогут работать руководителями и менеджерами школ, организаций дополнительного образования, вести электронные образовательные проекты, готовить образовательные курсы. К слову, на одном из крупных порталов по поиску работу есть вакансии сценариста по математике, физике для создания образовательных видеокурсов.

Фото: Виталий Аньков / РИА Новости
У каких выпускников больше всего шансов получить работу по специальности

3. Биология: биоинженерные технологии

(Санкт-Петербургский госуниверситет)

Эти уникальные специалисты будут знать не только биологию, но и генетические технологии, геномику, молекулярную генетику, вычислительную биологию, биоинформатику. Где потом работать? Да хотя бы в центрах репродуктивного здоровья. Невероятно, но факт: работодатели готовы платить специалистам в клиниках ЭКО от 100 до 500 тысяч рублей в месяц.

4. Преподавание математики в школе. Углубленный уровень

(Дальневосточный федеральный госуниверситет)

Педагоги будут востребованы в профильных классах любой школы, центрах поддержки одаренных детей. Уж про репетиторство и подготовку школьников к олимпиадам и речи нет - это золотой ручей для педагогов.

5. Цифровая гуманитаристика

(Уральский федеральный госуниверситет)

Эта новая специальность находится на стыке гуманитарных и компьютерных наук. Если очень кратко, то это гуманитарные науки, представленные в сети. Кто будет выходить из вуза? Историк, который имеет опыт создания баз данных, филолог с навыками программирования, литературовед, который может создать сайт…

6. Управление умными городами

(МГИМО)

Урбанистика, экономика и менеджмент - вот главные дисциплины этой программы. Выпускники будут знать "зеленые" и "умные" технологии, понимать, что такое экосистема умного города. Хотите работать в правительстве Москвы, федеральных министерствах? Вам сюда.

7. Психолого-педагогическое сопровождение детей с хроническими соматическими заболеваниями

(Московский государственный психолого-педагогический университет)

Сегодня в тьюторах, психологах и учителях, которые умеют работать с тяжелобольными учениками, нуждаются сотни тысяч детей. В больницах теперь можно не только лечиться и учиться, но и сдавать экзамены, писать итоговые сочинения и проходить собеседования. Для всей этой работы нужны грамотные специалисты, понимающие специфику больных детей и знающие требования современной школы.

8. Преподавание на родных языках народов Севера

Фото: Павел Лисицын/РИА Новости
Названы профессии, представителей которых вскоре могут заменить роботы

(Санкт-Петербургский педуниверситет им.Герцена, Институт народов Севера)

В Институте готовят педагогов по трем крупным языковым группам - алтайской, палеоазиатской, уральской. Это, к примеру, эвенкийский, чукотский, мансийский, ненецкий языки. Тут справедливости ради надо заметить, что программы эти не новые, но получившие сейчас совершенно иное значение. Учитывая большую поддержку школ с родными языками, интерес и внимание к национальным культурам, подготовку учебников по родным языкам, учителя будут очень востребованы.

9. Germanica: история и современность

(Высшая школа экономики)

Английский язык сегодня знает почти вся молодежь. А если человек еще и прекрасно владеет немецким? Программа направлена на подготовку специалистов широкого профиля по странам немецкоязычного ареала - Германии, Австрии и Швейцарии.

10. Общественно-политическая экспертиза и консалтинг (с углубленным изучением иностранного языка)

(Российская Академия народного хозяйства и Госслужбы)

В программе - иностранный язык, регионоведение плюс политология, социология и связи с общественностью.

Главное сегодня

Владимир Путин предложил КНР помощь в борьбе с коронавирусом
Высокопоставленный сотрудник ГУУР МВД арестован за взятку до конца марта
Появилось видео с места взрыва на заводе в Орловской области
Министр Новак: Коронавирус может понизить мировой спрос на нефть
Facebook и Twitter в России грозят многомиллионные штрафы