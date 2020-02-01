Родившаяся в Москве Кенин выиграла Открытый чемпионат Австралии

Американка София Кенин выиграла Открытый чемпионат Австралии по теннису, переиграв в решающем матче представительницу Испании Габринье Мугурусу.

Подобного финала вряд ли ожидал хоть кто-то, а коэффициент на победу Кенин перед турниром превышал 50 к 1.

Американка Кенин родилась в Москве, откуда вместе с родителями эмигрировала в США, где с пяти лет занималась теннисом в различных престижных академиях. До этого финала 21-летняя Кенин имела в своем активе всего три победы на турнирах WTA.

Решающий матч начался для американки не слишком удачно - она проиграла первый сет - 4:6, однако затем нашла слабые места у соперницы и выиграла две последующие партии с одинаковым счетом 6:2. Помимо круглой суммы призовых Кенин в новом рейтинге поднимется на седьмое место.