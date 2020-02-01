Россиян в феврале ждет короткая рабочая неделя

В феврале жителей России ждет очередная короткая рабочая неделя.

Празднование Дня защитника Отечества в этом году приходится на воскресенье, поэтому выходной переносится на 24 февраля. Так что, в последнюю неделю февраля будет лишь 4 рабочих дня - с 25 по 28 февраля.

Следующая неполная рабочая неделя будет у россиян в марте. Международный женский день также приходится на воскресенье, поэтому отдыхать жители страны будут по 9 марта включительно.