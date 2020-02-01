США ограничат поездки в страну граждан Киргизии и пяти других государств

Граждане Киргизии, Нигерии, Эритреи и Мьянмы лишатся права подавать заявления на получение визы для иммиграции в США. В то же время жителям Танзании и Судана запретят участвовать в визовой лотерее.

Такие ограничения будут введены Вашингтоном в связи с ситуацией обеспечением безопасности в этих странах. Об этом сообщил представитель Белого дома.

"Президент США сегодня подписывает указ, ограничивающий поездки в страну граждан из Киргизии, Мьянмы, Нигерии, Судана, Танзании и Эритреи", - приводит его слова ТАСС.

Чиновник пояснил: это связано с тем, что в этих странах "не соблюдают принятые в США минимальные стандарты безопасности, либо же не сотрудничают с нами в целях предотвращения незаконной иммиграции".

Ранее в "черном" списке стран, граждане которых имели ограничения на поездки в США, находились Иран, Ливия, Сомали, Сирия, Йемен, Венесуэла, КНДР и Чад. Агентство отмечает, что власти многих штатов смогли через суды добиться приостановки исполнения этого решения.