Стивен Кинг удалил свою страницу в Facebook

Знаменитый писатель Стивен Кинг удалил свой аккаунт в социальной сети Facebook в знак протеста против политической рекламы и отсутствия должной защиты персональных данных.

"Меня не устраивает поток ложной информации, которая допустима в его политической рекламе, и я не уверен в его способности защитить персональные данные пользователей", - написал Кинг в Twitter.

Ранее у Facebook были большие проблемы. Руководство компании признало, что данные 87 миллионов пользователей социальной сети, в основном в США, были скомпрометированы и ошибочно переданы компании Cambridge Analytica. После этого по линии американских ведомств и конгресса США были открыты расследования.

В апреле 2019 года власти Канады пригрозили Facebook судебным иском за нарушения законов о конфиденциальности. А в октябре британское Управление уполномоченного по информации обязало Facebook выплатить 500 тысяч фунтов по делу о защите данных. По данным ведомства, в период с 2007 по 2014 год Facebook некорректно обрабатывал персональные данные пользователей, передавая их разработчикам мобильных приложений.