Трамп отменил запрет на использование противопехотных мин

Президент США Дональд Трамп отменил введенный своим предшественником Бараком Обамой запрет на использование противопехотных мин. Теперь боевые командиры в исключительных случаях смогут устанавливать современные мины, оснащенные механизмом саморазрушения.

"Министерство обороны обязуется придерживаться стандартов, требующих, чтобы все установленные мины сами разрушались через 30 дней. Кроме того, в них должна быть дополнительная функция самообезвреживания. Необходимо снизить непреднамеренный вред гражданским лицам и силам партнеров", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте ведомства.

Решение о применении данного вида оружия остается за командующими войсками, информирует РИА Новости. Запрет на использование противопехотных мин действовал с 2014 года. Он не распространялся на Корейский полуостров.