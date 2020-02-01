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01.02.2020 14:34
Рубрика: Спорт

В баскетбольной Суперлиге 1 единолично лидирует БК "Самара"

Текст: Илья Трисвятский

В чемпионате первого дивизиона мужской Суперлиги, который проводится под эгидой Российской федерации баскетбола, единоличным лидером после домашней победы над командой "Купол-Родники" из Ижевска со счетом 82:64 стала "Самара" - 16 выигрышей в 19-ти проведенных встречах. Ближайший преследователь - "Спартак-Приморье" из Владивостока (15 побед).

Фото: Пресс-служба Минспорта РК
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Лидерство "Самары", руководимой серебряным призером чемпионата мира 1994 года, вполне закономерно. Ведь именно эта команда является действующим чемпионом второго по значимости дивизиона чемпионата страны. В январе волжане победили во всех четырех матчах, причем только во встрече с ижевцами разрыв составил менее 20 очков.

- Если сравнивать с предыдущей игрой против ЦСКА, когда мы дома выиграли 23 очка, то в матче с Ижевском у нас особенно получилась первая половина, - сказал наставник самарцев Игорь Грачев. - Многие "попали в игру", выполнили установку, ребята с полной ответственностью подошли к защите, отсюда и такое преимущество к большому перерыву - "плюс 18". Потом где-то расслабились, не забили легкие мячи, и получили нервозность. Но быстро вернулись в игру. Мы понимали, что Ижевску нужно где-то добывать победы, если соперники хотят попасть в верхнюю восьмерку итоговой таблицы. Но и нам, конечно, не хотелось уступать. Тем более, мы помним, какая сложная была игра в первом круге в Ижевске, где мы взял верх только в самой концовке. Поэтому уважительно отнеслись к оппонентам, настроившись на все сто процентов.

Игорь Грачев в своем послематчевом комментарии напомнил о регламенте чемпионата: действительно, по итогам двухкругового турнира регулярного чемпионата только 8 команд из 16 участников продолжат борьбу в плей-офф, который начнется 13 апреля с четвертьфинальных серий по схеме "2-2-1". Сейчас в плане оценки шансов за попадание команд в турнир с выбыванием ситуация несколько прояснилась, ведь отрыв от занимающего восьмое место столичного МБА от находящегося на девятой позиции "Уфимца" составил уже три победы, а каждому клубу Суперлиги 1 в "регулярке" осталось провести всего по 11 матчей.

Фото: EPA
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"Командой января" в Суперлиге 1 смело можно назвать взобравшийся на третье место ярославский "Буревестник". За месяц выиграны все пять матчей, а с учетом одной декабрьской встречи с "Самарой" текущая победная серия "Буревестника" еще на один пункт длиннее. Причем в большинстве из этих матчей подопечные главного тренера Михаила Терехова брали верх в упорной борьбе, в основном с разницей от четырех до десяти очков.

Отдельного упоминания заслуживает латвийский легионер команды Артем Бутянков. Этот игрок передней линии ростом 204 сантиметра исключительно во всех встречах сезона 2019/20 со своим участием набирал двузначное количество очков. Причем в последней игре с екатеринбургским "Уралом" прибалт сделал, если так можно выразиться, "неформатный трипл-дабл": 28 очков, 16 подборов и 10 фолов, которые на нем вынуждены были совершить соперники. Еще одна примечательная цифра: в матчем с "Уралом" и в предыдущей игре со столичной командой "Руна-Баскет" (89:83) Бутянков 15 раз выходил на линию штрафных бросков и реализовал абсолютно все попытки.

Положение команд в Суперлиге 1

1. БК "Самара" - 16 побед - 3 поражения;

2. "Спарта-Приморье" (Владивосток) - 15-4;

3. "Буревестник" (Ярославль) - 14-5;

4. "Восток-65" (Южно-Сахалинск) - 12-7;

5. "Уралмаш" (Екатеринбург) - 11-8;

6. "Темп-СУМЗ-УГМК" (Екатеринбург) - 11-8;

7. "Купол-Родники" (Ижевск) - 11-8;

8. МБА (Москва) - 11-8;

9. "Уфимец" (Уфа) - 8-11;

10. "Университет-Югра" (Сургут) - 8-11;

11. "Руна-Баскет" (Москва) - 8-11;

12. "Урал" (Екатеринбург) - 7-12;

13. ЦСКА-2 (Москва) - 6-13;

14. "Химки-Подмосковье" - 5-14;

15. "Спартак" (Санкт-Петербург) - 5-14;

16. БК "Новосибирск" - 4-15.

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