В Испании подтвержден первый случай коронавируса

Министерство здравоохранения Испании сообщило о первом в стране подтвержденном случае заражения коронавирусом. Заболевшим является один из пяти немецких туристов, которые содержались на карантине в клинике на Канарских островах.

Анализы граждан Германии были отправлены в Институт Карлоса III в Мадриде, в одном случае был выявлен положительный результат, пишет РИА Новости. Пациент сейчас изолирован. Ранее сообщалось, что двое из пяти туристов контактировали с человеком, у которого в Германии был выявлен коронавирус. Немецкие врачи предупредили об этом испанских коллег, после чего туристы были отправлены на карантин.

Отметим, что случаи заражения коронавирусом на территории ЕС зафиксированы во Франции, Италии, Германии, Финляндии. В местных аэропортах введен усиленный санитарный контроль за прибывающими туристами из Китая.