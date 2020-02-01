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01.02.2020 11:43
Рубрика: Экономика

В Минтруде опровергли изменение правил увольнения работников

Текст: Марина Гусенко
С 1 февраля в России не меняются правила увольнения работников. Об этом сообщил Минтруд России. Однако с начала этого года вступили в силу правила, по которым увольняющиеся работники могут получить на руки новые документы, которые не были предусмотрены раньше.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Речь идет о справке о трудовой деятельности по форме СТД-Р, в которой должен быть отражен весь трудовой путь работника в организации с момента трудоустройства. Дата приема на работу, информация о смене должности, его трудовые функции, причина увольнения и другие.

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Новые правила введены в связи с вступлением в силу закона об электронных трудовых книжках. До конца этого года работники должны буду выбрать - сохранить традиционную бумажную трудовую книжку или отказаться от нее в пользу электронной. О своем выборе нужно письменно уведомить работодателя, написав заявление.

Стоит уточнить, что справка по форме СТД-Р будет выдаваться только тем работникам, кто уже сделал свой выбор в пользу электронного документа. И получить ее можно не только при увольнении, но и в любой момент, когда работнику понадобятся сведения о его трудовой деятельности, например, для того, чтобы предоставить их для оформления загранпаспорта, визы или в банк.

Работники, сохранившие бумажные трудовые книжки, при увольнении будут получать на руки именно их, а не справку.

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