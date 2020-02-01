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01.02.2020 10:56
Рубрика: В мире

В Раде пригрозили свержением Зеленского и его команды

Текст: Александр Саможнев

На Украине может произойти свержение власти, если парламентарии от президентской партии "Слуга народа" предпримут дальнейшие шаги для узаконивания продажи земли, заявил депутат от фракции "Оппозиционная платформа - За жизнь" Вадим Рабинович.

Фото: Стрингер/РИА Новости
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"Мы их предупредили. Если вы сделаете еще один шаг в сторону продажи земли, то народ сменит власть", - цитирует парламентария телеканал "112 Украина". По словам Рабиновича, он не призывает к насильственному захвату власти. В тоже время призывает вспомнить, что по конституции хозяином власти является народ. Если на улицу выйдут в знак протеста сто тысяч человек по зову сердца, все будет хорошо.

Депутат пояснил, что фракция "Оппозиционная платформа - за Жизнь" добилась снижения максимального количества земли, которую можно продать в одни руки, с 200 тысяч гектаров до 10 тысяч, однако полностью остановить открытие рынка земли не смогла. В этой связи Рабинович предположил, что на очередной сессии власти вновь попытаются вынести соответствующий закон на обсуждение.

Напомним, Верховная Рада 13 ноября 2019 года приняла в первом чтении законопроект, который отменяет с 1 октября 2020 года мораторий на продажу сельскохозяйственных земель. Возможность приобретать землю будет у украинских физических и юридических лиц, а также территориальных общин и государства.

В мире экс-СССР Украина Политический кризис на Украине

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