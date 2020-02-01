В России вступили в силу новые правила увольнения

Теперь, если человек увольняется, работодатель должен будет выдавать работнику новый документ - справку о его трудовой деятельности по форме СТД-Р. В ней должен отражаться весь трудовой путь человека в организации - дата трудоустройства и увольнения, информация о смене должности, трудовые функции работника, причина увольнения и так далее.

Новое правило связано с вступлением в силу с начала года закона об электронных трудовых книжках.

В течение этого года работники должны выбрать - сохранить бумажную трудовую книжку или полностью "уйти в цифру". Их решение должно быть зафиксировано в заявлении, поданном работодателям. Если они выберут бумажную, работодатель будет обязан продолжать ее вести. Но при этом он будет и передавать сведения о работнике в ПФР, таким образом, и электронная трудовая книжка работника параллельно будет вестись. Но при увольнении такого работника человеку будет выдана на руки его бумажная трудовая книжка.