Россиянка утонула во время купания в Таиланде

Во время купания на таиландском пляже Патонг в районе Кату утонула 34-летняя россиянка. Прибывшие на место спасатели оказали на месте срочную помощь, а затем доставили пострадавшую в госпиталь. Однако, несмотря на все усилия, спасти ее не удалось, сообщает газета Bangkok Post.

После установления личности гражданки России полиция уведомила родственников о трагедии. По некоторым данным, дама отдыхала в Таиланде со своим другом. Они плавали по очереди, так как кому-то нужно было оставаться на берегу для охраны вещей. Женщина утонула примерно в 30 метрах от берега.