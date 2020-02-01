Великобритания официально вышла из состава Евросоюза

Соединенное Королевство перестало быть частью Евросоюза. Членство Великобритании, продлившееся 47 лет, официально завершилось 02:00 мск в ночь на субботу. Таким образом была реализована воля британцев, которые на референдуме 2016 года высказались за выход из ЕС. Тогда в голосовании приняли участие 33 577 342 человека, а перевес сторонников Brexit составил 1,3 миллиона голосов (52% против 48%).

За час перед официальным выходом премьер-министр Борис Джонсон выступил с обращением к нации. Он рассказал о приоритетах Великобритании в новых условиях. Джонсон подчеркнул, что это не конец, а начало, момент для настоящего национального обновления и изменения, пишет ТАСС.

Вслед за официальным выходом из Евросоюза вступил в силу переходный период. Он продлится 11 месяцев - до 31 декабря 2020 года. В этот период королевство и 27 оставшихся в ЕС стран продолжат взаимодействовать так, как будто никакого "развода" не было, а стороны согласуют условия будущего сосуществования и взаимодействия.