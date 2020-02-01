Новости

В Забайкалье заболевший коронавирусом гражданин КНР уже выздоравливает 04:24
CNN сообщила о попытке США ликвидировать главаря "Аль-Каиды" в Йемене 03:58
Брошенные отцом в Шереметьево дети прилетели в Хабаровск 03:55
Великобритания официально вышла из состава Евросоюза 03:26
Жертвами коронавируса в Китае уже стали 259 человек 03:13
Российские авиакомпании смогут летать в Китай в чартерном режиме 03:05
Трамп отменил запрет на использование противопехотных мин 02:03
В Испании подтвержден первый случай коронавируса 02:00
Два Ту-160 выполнили плановый полет над Баренцевым и Норвежским морями 01:36
США временно запретят въезд в страну недавно побывавшим в КНР иностранцам 01:10
ProtonMail удалил аккаунты, рассылавшие в РФ письма о "минировании" 01:01
"Великое возвращение Америки" станет темой ежегодного послания Трампа 00:43
Зеленский предложил американскому бизнесу разработку шельфа Черного моря 00:42
США ограничат поездки в страну граждан Киргизии и пяти других государств 00:19
Moody's: Для экономики коронавирус может быть опаснее кризиса 2008 года 00:19
Двоюродный брат Хабиба Нурмагомедова подписал контракт с UFC 31.01.2020
У боевиков в Сирии найдено оружие западного производства 31.01.2020
Польша купит у США 32 истребителя-бомбардировщика F-35 31.01.2020
Захарова призвала польского политика "перестать шаромыжничать" 31.01.2020
В Европарламенте обвинили идеологов Brexit в попытке развала ЕС 31.01.2020
Макрон назвал Brexit шоком и тревожным сигналом для ЕС 31.01.2020
Двое неизвестных попытались прорваться в резиденцию Трампа во Флориде 31.01.2020
Росстат: Цены на бензин в России за год выросли на 4,3% 31.01.2020
В Китае нашли чудо-снадобье против коронавируса 31.01.2020
Собянин: В Москве откроют поликлинику нового стандарта 31.01.2020
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Какие невероятные открытия могут произойти в 2020 году
Какие невероятные открытия могут произойти в 2020 году
"РГ" объявляет о запуске 20-го Пушкинского конкурса для педагогов-русистов
"РГ" объявляет о запуске 20-го Пушкинского конкурса для педагогов-русистов
Задайте вопрос министру иностранных дел России Сергею Лаврову
Задайте вопрос министру иностранных дел России Сергею Лаврову
01.02.2020 03:26
Рубрика: В мире

Великобритания официально вышла из состава Евросоюза

Фото: AP Photo/Alastair Grant Фото: AP Photo/Alastair Grant
Фото: AP Photo/Alastair Grant

Соединенное Королевство перестало быть частью Евросоюза. Членство Великобритании, продлившееся 47 лет, официально завершилось 02:00 мск в ночь на субботу. Таким образом была реализована воля британцев, которые на референдуме 2016 года высказались за выход из ЕС. Тогда в голосовании приняли участие 33 577 342 человека, а перевес сторонников Brexit составил 1,3 миллиона голосов (52% против 48%).

Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС
Косачев оценил последствия выхода Великобритании из Евросоюза

За час перед официальным выходом премьер-министр Борис Джонсон выступил с обращением к нации. Он рассказал о приоритетах Великобритании в новых условиях. Джонсон подчеркнул, что это не конец, а начало, момент для настоящего национального обновления и изменения, пишет ТАСС.

Вслед за официальным выходом из Евросоюза вступил в силу переходный период. Он продлится 11 месяцев - до 31 декабря 2020 года. В этот период королевство и 27 оставшихся в ЕС стран продолжат взаимодействовать так, как будто никакого "развода" не было, а стороны согласуют условия будущего сосуществования и взаимодействия.

Борис Джонсон устроит вечеринку в честь Brexit
В мире Европа Великобритания Brexit: Великобритания покидает Евросоюз

Главное сегодня

Владимир Путин предложил КНР помощь в борьбе с коронавирусом
Высокопоставленный сотрудник ГУУР МВД арестован за взятку до конца марта
Появилось видео с места взрыва на заводе в Орловской области
Министр Новак: Коронавирус может понизить мировой спрос на нефть
Facebook и Twitter в России грозят многомиллионные штрафы
В мире
В мире
Власти Китая заговорили о мутации коронавируса и глобальной эпидемии
Как польские политики оскорбили память погибших при освобождении Варшавы красноармейцев