"Великое возвращение Америки" станет темой ежегодного послания Трампа

Темой ежегодного послания президента США Дональда Трампа, с которым он выступит в конгрессе четвертого февраля, станет "великое возвращение Америки". Об этом журналистам сообщил высокопоставленный представитель Белого дома.

Он уточнил, что президент затронет вопросы экономики и достижений его администрации в этом направлении, упомянет торговые сделки с Мексикой и Канадой, а также с Китаем. Традиционно Трамп будет говорить "об опасности социализма" и расскажет о проблемах миграции. Представитель администрации отказался отвечать на вопрос, будет ли Трамп говорить об импичменте, пишет РИА Новости.

Напомним, ранее Трамп принял приглашение спикера палаты представителей Нэнси Пелоси выступить в конгрессе четвертого февраля с ежегодным обращением о положении дел в стране. Договориться о дате удалось быстро, несмотря на очередной конфликт главы Белого дома с палатой и самой Пелоси, связанный с объявлением президенту импичмента.