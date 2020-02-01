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01.02.2020 00:43
Рубрика: В мире

"Великое возвращение Америки" станет темой ежегодного послания Трампа

Фото: AP Photo/Charlie Neibergall Фото: AP Photo/Charlie Neibergall
Фото: AP Photo/Charlie Neibergall

Темой ежегодного послания президента США Дональда Трампа, с которым он выступит в конгрессе четвертого февраля, станет "великое возвращение Америки". Об этом журналистам сообщил высокопоставленный представитель Белого дома.

Фото: REUTERS/JONATHAN ERNST
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Он уточнил, что президент затронет вопросы экономики и достижений его администрации в этом направлении, упомянет торговые сделки с Мексикой и Канадой, а также с Китаем. Традиционно Трамп будет говорить "об опасности социализма" и расскажет о проблемах миграции. Представитель администрации отказался отвечать на вопрос, будет ли Трамп говорить об импичменте, пишет РИА Новости.

Напомним, ранее Трамп принял приглашение спикера палаты представителей Нэнси Пелоси выступить в конгрессе четвертого февраля с ежегодным обращением о положении дел в стране. Договориться о дате удалось быстро, несмотря на очередной конфликт главы Белого дома с палатой и самой Пелоси, связанный с объявлением президенту импичмента.

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