Захар Прилепин возглавил новую партию "За правду"

Писатель Захар Прилепин, лидер общественного движения "За правду", объявил о создании одноименной политической партии.

Учредительный съезд новой партии проходит в Москве в субботу, 148 делегатов из почти 60 субъектов РФ единогласно проголосовали за ее создание.

Среди участников съезда - голливудский актёр и спецпредставитель МИД РФ по вопросам гуманитарных связей Москвы и Вашингтона Стивен Сигал, актёр Иван Охлобыстин, музыкант Вадим Самойлов, режиссёр Владимир Меньшов.

На должность председателя партии был избран Прилепин, также прошло закрытое голосование за первых заместителей и заместителя председателя, секретаря и членов центрального комитета.

Также участники единогласно проголосовали за программу, в которой заявляется, что партия "За правду" придерживается лево-консервативной идеологии. "Левая часть относится к экономическим вопросам, а консервативная - к вопросам развития общества и культуры", - говорится в принятой программе.

После съезда в Минюст будут направлены документы, необходимые для регистрации парии.

Прилепин также заявил, что "За правду" планирует участвовать в выборах в Госдуму в 2021 году. Кроме того, по его словам, работа в некоторых регионах уже идёт.